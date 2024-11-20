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Yavru Külliye Tartışma Yarattı: "160 Milyon TL'lik Masraf Adaletle Karşılaştırılamaz"

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Yeni Cumhurbaşkanlığı Binasının Masrafları Tartışma Yarattı
Yavru Külliye Tartışma Yarattı: "160 Milyon TL'lik Masraf Adaletle Karşılaştırılamaz"

CTP Milletvekili Sami Özuslu: "Bir yıllık masraf 160 milyon TL'yi buluyor!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, yeni Cumhurbaşkanlığı binasının yıllık işletme maliyetlerine dikkat çekerek kamu kaynaklarının kullanımını sorguladı. Özuslu, binanın yalnızca elektrik, temizlik ve sigorta masraflarının toplamda 160 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.

Bu rakamın büyüklüğüne vurgu yapan Özuslu, “Bu bütçe, Ombudsman'ın yıllık bütçesinin 5 katına denk geliyor. Ayrıca, Kamu Hizmetleri Komisyonu bütçesinin 2 katı ve Sayıştay bütçesinden de daha fazla” ifadelerini kullandı.

"Kaynaklar Verimli Kullanılmalı"

Özuslu, devletin temel denetim ve kamu hizmeti fonksiyonlarını yerine getiren kurumlarının mali imkanlarının kısıtlı olduğuna dikkat çekerken, bu büyüklükteki harcamaların tartışmalı olduğunu söyledi. Kamu kaynaklarının halkın öncelikli ihtiyaçlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunan Özuslu, "Bir yanda bütçe darlığı yaşayan kurumlar, diğer yanda böylesine yüksek masraflar. Bu durum, toplumun büyük bir kesiminde tepkiye yol açıyor" dedi.

Yeni Bina Tartışmaları Daha Önce de Gündeme Gelmişti

Yeni Cumhurbaşkanlığı binası, inşaat sürecinden itibaren kamuoyunda çeşitli eleştirilere konu olmuştu. Bina, yüksek maliyeti ve geniş kapsamlı donanımı ile bir prestij projesi olarak lanse edilse de, ekonomik zorluklarla mücadele eden bir ülkede bu tür harcamaların öncelik olup olmadığı sorgulanmaya devam ediyor.

Özuslu’nun açıklamaları sonrası, konunun Meclis’te daha geniş bir tartışmaya yol açması bekleniyor.

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