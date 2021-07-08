Yavru Sumatra Orangutanı Hayvanat Bahçesinin Neşe Kaynağı Oldu

Britanya’dak Chester Hayvanat Bahçesi, 19 Haziran’da, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden Sumatra orangutanlarından birinin yavrusu olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre yavru annesinin yanından bir an olsun ayrılmazken doğumu hayvanat bahçesi yönetimi ve bakıcılar arasında büyük sevinç yarattı. Gören herkesin içini ısıtan sevimli yavrunun cinsiyeti henüz belirlenmedi. Yavru kısa sürede tüm çalışanların ve ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Güney Doğu Asya’da yaşayan Sumatra orangutanlarının sayısı 14 binin altına düştü. Bu nedenle yavrunun doğumu hayvanseverleri, hayvan koruma derneklerini sevindirdi.

Hayvanat bahçesi çalışanlarından Claire Parry şunları söyledi: “Sumatra orangutanları dünyanın en büyük risk altındaki büyük memelilerinden biri o nedenle yavrunun doğumu çok önemli bizler için. Anne ve yavru arasındaki bağ görülmeye değer. Sevimli yavrumuzun, Güney Doğu Asya’daki yağmur ormanlarının yok edilmesi konusunda farkındalık yaratacağını umuyoruz. “

Adını Endonezya’nın aynı adlı adasından alan Sumatra orangutanlarını neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiren unsuların başında yasa dışı avlanma, ormanların palm yağı fabraikaları için yok edilmesi geliyor.

Hayvanat bahçesi yönetiminden Nick Davis, sürdürülebilir palm yağı üretiminin önemine değinerek Endonezya’daki sivil toplum kuruluşlarıyla, doğasever ve çevrecilerle işbirliği yaptıklarını belirterek, “Daha fazla yağmur ormanın yok edilmesini engellemek istiyoruz. Ormanlardaki bazı ağaçların yerlerine yenilerini dikmeye başladık. Tüketiciler ürünlerin sürdürülebilir alternatiflerini tercih etmeli. Dünyamızın ekosistemini ancak bu yolla koruyabiliriz” dedi

Chester kenti, hayvanat bahçesinin öncülüğüyle dünyada, sürdürülebilir palm yağı kullanan ilk kent olmuştu.