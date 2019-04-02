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Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı

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Yavuz Bingöl'ün menajeri Erden Demir, türkücünün anjiyo olduğunu ve kalbine dört tane stent takıldığını açıkladı.
Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı

Geçen şubat ayında yaşadığı ağrılar yüzünden hastaneye giden ve safra kesesinde iltihap olduğu tespit edilen Bingöl, bugün tekrar ameliyat masasına yattı.

Bingöl'ün menajeri Erden Demir, türkücünün bugün anjiyo olduğunu ve kalbine dört tane stent takıldığını açıkladı.

Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

İKİ AY ÖNCE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Geçen şubat ayında da hastaneye kaldırılan Bingöl, ''Gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak hastaneye geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı'' açıklamasında bulunmuştu.

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