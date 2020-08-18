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Yavuz, Oruç Reis ve Barbaros bölgede faaliyetlerini sürdürüyor

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Yavuz, Oruç Reis ve Barbaros bölgede faaliyetlerini sürdürüyor
Yavuz, Oruç Reis ve Barbaros bölgede faaliyetlerini sürdürüyor

Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisi, Oruç Reis ve Barbaros sismik araştırma gemileri bölgede..

Adanın güney batı açıklarında faaliyetlerini sürdüren Yavuz için yeni navtex bugün yürürlüğe girdi.

Buna göre Yavuz sondaj gemisi 15 Eylül’e kadar Kıbrıs adasının güneybatısında sondaj çalışmalarına devam edecek. Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada olacak.

Türkiye, Navtex duyurusunda “Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur” notuyla uyarıda bulundu.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Oruç Reis sismik araştırma gemisi de Türkiye’nin deniz yetki alanı içierisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kıbrıs adasının batı yönündeki alanda Ataman ve Cengiz Han gemilerinin de katıldığı arama faaliyetleri 23 Ağustos’a kadar devam edecek.

Barbaros sismik araştırma gemisi de 18 Eylül’e kadar adanın doğu açıklarında çalışma yürütecek.

Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olarak filoya dahil edilen Kanuni de Doğu Akdeniz için sefere hazırlanıyor.

Türk Donanması ve Hava Kuvvetleri gemilerin güvenliğini sağlıyor.

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