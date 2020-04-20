Yavuz sondaj gemisi, Kıbrıs açıklarına geldi

Türkiye'nin 'Yavuz' isimli sondaj gemisi, Kıbrıs adası açıklarına demir attı.
Yavuz şu an, KKTC'nin TPAO'ya ruhsat verdiği, Erenköy açıklarındaki bir lokasyonda bulunuyor.
CNA(Kıbrıs Haber Ajansı) , Yavuz'un dün akşam saat 23.30 sıralarında Taşucu'ndan yola çıktığını yazdı.
CNA(Kıbrıs Haber Ajansı), askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yavuz'a sürat teknelerinin de eşlik ettiğini bildirerek, Türkiye'nin, bölgedeki 6'ıncı ve 7'nci parseller için Navtex yayınladığını da yazdı.
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