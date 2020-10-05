Yavuz sondaj gemisi Taşucu Limanı'na döndü

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Yavuz sondaj gemisinin bakım ve ikmal çalışmaları için Mersin'in Taşucu Limanı'na döndüğü bildirildi.
DETAY SOSYAL MEDYA- Barışcan Şekerci
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Limandaki hazırlık faaliyetlerinin ardından Yavuz, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü.— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) October 5, 2020
Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek. pic.twitter.com/ZyFkPqEja9
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