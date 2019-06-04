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"Yavuz, Temmuz başı gibi, KKTC'den alınan lokasyonda sondajına başlayacak"

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Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez," Yavuz sondaj gemisi Temmuz başı gibi, KKTC'den alınan bir lokasyonda sondajına başlamış olacak" ifadelerini kullandı.
"Yavuz, Temmuz başı gibi, KKTC'den alınan lokasyonda sondajına başlayacak"

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Temmuz başı gibi, KKTC’den alınan bir lokasyonda sondajına başlamış olacağını duyurdu. Dönmez, Trakya’daki doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin olarak “Bazı tahminler aldık. Bu sahadan ümitliyiz” dedi.

Bölgede hem Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) hem de bir özel firmanın çalıştığını hatırlatan Bakan Dönmez “Yaklaşık beş altı senedir Trakya’da faaliyetteler. İki üç tane kuyu açtılar, biraz daha somut konuşabiliyorlar.

Ama bir iki senelik programları olduğunu söylediler. Yani sahadaki tüm verileri alacaklar. Keşifle alakalı şu anda bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını söylüyorlar. Biz de yakın takipçisiyiz. Türkiye’de yeter ki petrol ve doğalgaz bulunsun. Kim bulursa bulsun. TPAO da üretse devlete payını veriyor, özel sektör de üretse veriyor.

Bu işi kamu-özel eliyle birlikte yürümesi gereken bir alan olarak görüyoruz. Yabancı şirketlerin Türkiye’ye geliyor olması da bizim açımızdan ayrıca sevindirici” dedi.
Petrol ve gazda hem karada hem denizde ciddi manada bir atağa kalktıklarını vurgulayan Bakan Dönmez, şöyle devam etti: Bu sene 130 tane arama üretim sondajı yapacağız.

Bunların bir kısmı denizde.  Ağırlıklı olarak Akdeniz’deyiz. Fatih sondaj gemimiz ikinci sondajına başladı, devam ediyor. Yaklaşık 100 günlük bir program belirlenmişti. Yavuz gemisinin de çalışmaları devam ediyor. Onu da haziranın sonuna doğru limandan uğurlarız. Temmuz başı gibi, KKTC’den alınan bir lokasyonda sondajına başlamış olacak.

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