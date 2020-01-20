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“Yavuz” yeni sondaj sahasında

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Yavuz Sondaj gemisinin yeni sondaj sahasına ilişkin bir açıklama da Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den geldi.
“Yavuz” yeni sondaj sahasında

Kıbrıs’ın doğusunda daha önce sondaj yaptıklarını hatırlatan Dönmez “Şimdi biraz daha güneydeki sahalarda yapacağız” dedi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nijer Maden Bakanı Hassane Moussa ile işbirliği anlaşması imzalamasının ardından gazetecilerin Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj sahasına ilişkin sorularını yanıtladı.
Yavuz sondaj gemisinin cuma günü Lefkoşa-1 sahasına gittiğini belirten Dönmez, sahanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden alınan ruhsat alanlarından biri olduğunu ve bu yıl bölgede 5 offshore sondajı yapmayı planladıklarını kaydetti.

Lefkoşa-1 sahasının Ada’nın güneydoğusunda bulunduğunu belirten Dönmez, “Ada’nın doğusunda daha önce sondajımız olmuştu. Şimdi biraz daha güneydeki sahalarda yapacağız. Geçen yıl KKTC hükümeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ‘Ada’nın doğal kaynaklarını birlikte arayalım, işletelim, adil şekilde paylaşalım.’ teklifinde bulundu. Biz de katkı sağlamayı teklif etmiştik. Maalesef Rum Yönetimi bu teklifi havada bıraktı. Bu saha bizim KKTC’den aldığımız saha. Varsa bulacağız, bulunca da anlaşma gereği alması gereken paylar neyse KKTC onu almış olacak. Ada’da tek taraflı adımların barışa destek vermediğini defaatle söylemiştik. Çok geç değil, umut ediyorum Rum yönetimi KKTC’nin bu teklifini tekrar gözden geçirir” dedi.

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