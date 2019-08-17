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“Yavuz’a yeni destek”

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ürkiye’nin, denizaşırı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesi için, beşinci gemisini de aldığı haber verildi.
“Yavuz’a yeni destek”

Fileleftheros gazetesi, “Yavuz’a Yeni Destek” başlığıyla yayımladığı haberinde, Türkiye’nin iki sondaj platformunun desteklenmesi için teknik olarak gereken en az altı özel gemi sayısını tamamlamaya çalıştığını yazdı.

Türkiye’nin son aldığı ve 15 Ağustos’tan bu yana “Yavuz” gemisinin, Karpaz burnunun güneyindeki faaliyetlerini destekleyen gemisinin adının “Orhan Bey” olduğunu kaydeden gazete, geminin eski isminin “Hellespont Dawn” olduğunu ve geçmişte “Hellespont” isimli Yunan şirketi tarafından satın alındığını belirtti.

Haberinde, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine ayrıntılı bir şekilde yer veren gazete, “Barbaros” araştırma gemisinin de tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’inden ayrıldığını iddialarına ekledi.

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