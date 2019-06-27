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Yavuz’un faaliyetleriyle ilgili rum basınındaki iddialar

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Yavuz’un faaliyetleriyle ilgili rum basınındaki iddialar
Yavuz’un faaliyetleriyle ilgili rum basınındaki iddialar

 Rum basınında, Türkiye’nin “Yavuz” isimli sondaj gemisinin önümüzdeki günlerde Antalya’dan ayrılarak sondaj yapması öngörülen Karpaz açıklarına doğru yola çıkmak için hazırlıklarını hızlandırdığı iddia edildi. Haberde, Yavuz gemisinin hazırlıklarına Norveç bandıralı “Bourbon Topuz” isimli geminin de yardımcı olduğu savunuldu.

Fileleftheros gazetesi, “Yavuz Sondaj Sürecine Hazırlık Yapıyor” başlığı altında verdiği haberinde, Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarında yapacağı sondaj için hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdürdüğünü, bu hazırlıklara ise Norveç bandıralı özel bir gemi olan “Bourbon Topuz” isimli geminin de yardımcı olduğunu iddia etti.

Gazete, “Bourbon Topuz” isimli geminin, derin sularda yapılacak sondaj çalışmalarına destek verme görevi üstlenen bir gemi olduğunu ve dün gemiden Yavuz’a malzeme taşındığını belirtirken, geminin sahibi olan şirketin ise merkezi Fransa’da bulunan “Bourbon Offshore” şirketi olduğunu öne sürdü.

Söz konusu şirketle temasa geçtiklerini ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştireceği faaliyetlerin sözde yasadışı olduğunu bilip bilmediğini sorguladıklarını yazan gazete, şirketten henüz bir yanıt alamadıklarını da aktardı.

Gazete, “Bourbon Offshore” şirketinin daha önce de TPAO’yla Karadeniz’deki çalışmalarda işbirliği yaptığını belirttiği haberinde, Yavuz sondaj gemisine eşlik edecek bir diğer geminin ise “Altan” gemisi olduğunu öne sürdü.

Gazete haberinde, Yavuz gemisinin sondaj yapacağı bölgeye ilişkin coğrafik bilgilere de haberinde yer verdi.

Gazete: “Yeni Türk Oldubittileri – İlhak Hareketleri” başlıklarıyla manşet ve iç sayfalarından yer verdiği bir diğer haberinde ise, Kıbrıs Türk ve Türkiye basınında yer alan bazı haberlere atıfta bulunarak, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan yeni bir protokolden söz etti.

KKTC ve Türk basınına dayandırılan haberde, KKTC ile Türkiye arasında, KKTC’nin deniz bölgelerinin kontrolünü doğrudan Türkiye’ye devreden bir protokol imzalandığı iddiasında bulunuldu, “Afrika” ve “Yeni Şafak” gazetelerinde yer alan haberlere geniş yer verildi.

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