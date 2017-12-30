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Yay burcu (24 Kasım - 21 Aralık)

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Yay burcu (24 Kasım - 21 Aralık)
Burçları 2018'de ne bekliyor?

YAY BURCU KADINI AŞK HAYATI

Henüz açıklığa kavuşmamış bir ilişki 2018’in ikinci ayından sonra güzel bir gelişme gösterecek. Böylece yay burcu kadını da ne istediğini bilecek, yeni ilişkilere hazır olup olmadığını tahlil edecek.

EVLİLİK HAYATI

Evliliğini kurtarmak isteyen yay burcu kadını, yaşantısını kötü etkileyen kıskançlık fırtınasına son vermelidir. Aksi halde yeni yılda yeni bir hayata başlamak zorunda kalabilir.

İŞ HAYATI

Planlarını mümkün olduğu kadar yılın ikinci yarısında gerçekleştirme yönüne giden yay kadınının bu dönemde bol şansı olacak. Eylül ayında telaşlı bir iş hayatı yaşayacak ve yeni teklifler alacak.

YAY BURCU ERKEĞİ AŞK HAYATI

Hoşlandığı bir kişiyle flört etmek ona cazip gelecek. Karşı cinsin cazibesine karşı koyamayacak ve kendini kaptıracak. 2018 onun mutluluk yılı olacak.

EVLİLİK HAYATI

Hoşlanmadığı davranışları açıkça söylemesi gerekiyor. Misilleme yaparak evlilik kurtarılamaz. Bunun bilincinde olmalı ve beraberliği için çaba göstermelidir. Eşini kazanmak için onu keşfedebilir.

İŞ HAYATI

Elindeki işleri zorlukla karşılaşmadan sonuçlandırıp saygın bir çevre edinecek sonuçlar alacak. Ancak sabırsızlığı beklenmedik sonuçlar yaratabilir. Heyecana kapılmadan zorlukların üstüne gitmelidir.

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