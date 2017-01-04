Yaya çarptı sonra arabayı devirdi

KKTC genelinde meydana gelen kazalara dün sabah bir yenisi daha eklendi. Haspolat Sanayi yolunda, Tüfekçi iş yeri önünde meydana gelen kazada, ikisi büyük, birisi küçük 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Haspolat’ta sakin İbrahim Doğru (E-28) dikkatsiz sürüş sonucu, aynı yolda yaya olarak elinde valizi ile yürümekte olan Rasu Ahmad’a çarptı. EE 972 plakalı salon araç sürücüsü İbrahim Doğru, valizi ile yolu geçmeye çalışan Rasu Ahmad’a çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetin kaybederek önce yan yola girdi, daha sonra da bordür taşlarına çarparak arabayı devirdi.

EE 972 plakalı salon arabanın sürücüsünün çocuklarını kreşe götürmeye çalıştığı ve aşırı sürat nedeni ile kaza yaptığı öne sürüldü.

Kaza sonrasında 3 Ambulansın kaza yerine gelerek hafif yaralanan yaya ile yine hafif yaralanan vasıta sürücüsü ile çocuğunun hastaneye götürdüğü ve müşahede altına alındığı belirlendi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı gözlemlendi