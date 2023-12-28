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Yaya Geçidinde Kaza: Yaralı Yaya Hastanede Müşahede Altında

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Yaya Geçidinde Kaza: Yaralanan Yaya Hastanede Müşahede Altında, Soruşturma Sürüyor
Yaya Geçidinde Kaza: Yaralı Yaya Hastanede Müşahede Altında

Lefkoşa'da Yaya Geçidinde Meydana Gelen Kaza: Araç Çarptı, Yaralanan Yaya Hastaneye Kaldırıldı, Soruşturma Devam Ediyor"

27 Aralık 2023 tarihinde, Lefkoşa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde, Yasin Mücteba UĞURLU'nun yönetimindeki FH 631 plakalı aracın, dikkatsizliği sonucu yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aynur ÇELİK'e çarpmasıyla meydana gelen trafik kazası, şehirde endişe yarattı. Kaza sonucunda yaralanan Aynur ÇELİK, hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

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