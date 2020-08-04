Yaya geçidindeki kadına çarpan sürücü yargılanmayı tutuksuz bekleyecek

01.08.20 tarihinde saat 10.40 raddelerinde, Gazimağusa’ da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yaya geçidinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan Nijerya uyruklu bir kadına çarpmak suretiyle yaralanmasına neden olan FT 720 plakalı araç sürücüsü 73 yaşındaki A.K aynı gün polis tarafından tutuklanmıştı.

Zanlı bugün 4.8.20 tarihinde, ağır şekilde yaralanma ile neticelenen trafik kazası yapmak, tehlikeli sürüş, sürat sürüş, yaya geçidinden geçmekte olana yayalara öncelik vermeden sürüş ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanm suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı. Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren P.Ç Berk Mertcanoğlu kaza ile ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

Mertcanoğlu şahadetinde, 1.8.20 tarihinde Gazimağusa’ da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yönetimindeki FT 720 plakalı araç ile anıt çemberi istikametine taraf seyreden Gazimağusa sakini A.K’ ın o esnada yaya geçidi üzerinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan Nijerya uyruklu Abigail Abosede Komolafe isimli bayana çarpmak suretiyle yaralanması neden olduğunu söyledi.

Çarpma sonrasında yolun sağ tarafına geçen zanlı yönetimindeki aracın karşı yönden gelmekte olan Hacı Yusuf Uslu yönetimindeki BY 899 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştığını belirten Mertcanoğlu kaza sonucu yaralanan Nijerya uyruklu kadının önce Gazimağusa sonrasında Lefkoşa ve geri Gazimağusa Devl Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını söyledi. Kazada yaralanan kadının, beyinde kanama, sağ bacağında kırık ve şuurunun yarı açık olması nedeniyle zanlın ayni gün tutuklandığına dikkat çeken Mertcanoğlu aynı gün zanlının gönüllü bir ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Şeker hastası olan zanlının Gazimağusa Devlet Hastanesinde kontrolden geçirildiğini söyleyen Mertcanoğlu, kendisine okunan dava tebliğine de zanlının kabul ederim yönünde cevap verdiğini belirtti. Bugün itibariyle müşteki kadının tedavisini yürüten doktorun Hastanede görüşüne başvurulduğunu belirten Mertcanoğlu, müşteki kadının hayati tehlikesi olmadığı cihetle yoğun bakım servisinden alınarak cerrahi servisine aktarıldığını söyledi.

Kaza sonucu karşı yönden gelen ve kazaya karışan BY 899 plakalı araç ile ilgili herhangi bir hasar talep edilmediğine dikkat çeken Mertcanoğlu, şeker ve astım hastası olan KKTC vatandaşı zanlının ileride görüşülece davasında hazır olmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görüşülecek davasında haz bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek KKTC vatandaşı muteber iki kefilin im edeceği 75000’er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.