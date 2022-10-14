  • BIST 3.628,60
  • Altın 991.297
  • Dolar 18.5857
  • Euro 18.0942
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

Yaya geçidinden yolu geçmeye çalışan 16 yaşındaki gence çarptı

» »
Lefkoşa'da bugün sabah 07.30 sıralarında, Demokrasi Ortaokulu'nun önünden dikkatsizce seyreden araç sürücüsü yaya olarak geçmeye çalışan 16 yaşındaki Ege Altınışık'a çarptı.
Yaya geçidinden yolu geçmeye çalışan 16 yaşındaki gence çarptı

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan yaya hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre:14.10. 2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, Gülhan KURAN LAÇİN (K-42), yönetimindeki NR 015 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyretttiği sırada Demokrasi Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinden yaya olarak yolu geçmeye çalışan Ege ALTINIŞIK’a (E-16) çarpmıştır. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da 97 iş yeri denetlendi 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:10
  • Esra Bulduk Genç Yaşta Hayatını Kaybetti10 Ekim 2022 Pazartesi 08:59
  • Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar başlıyor09 Ekim 2022 Pazar 15:10
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu08 Ekim 2022 Cumartesi 13:56
  • Lefkoşa'da Araç Yangını07 Ekim 2022 Cuma 14:03
  • LTB Çocuk Meclisi Yeni Dönem Kayıtları Başladı06 Ekim 2022 Perşembe 10:02
  • 7 saatlik elektrik kesintisi!05 Ekim 2022 Çarşamba 12:20
  • Lefkoşa'da Kaza! Araç ile Motosiklet Çarpıştı04 Ekim 2022 Salı 19:18
  • Evinde Ölü Olarak Bulundu03 Ekim 2022 Pazartesi 12:52
  • Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı02 Ekim 2022 Pazar 19:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti