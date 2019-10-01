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Yayalar kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi (video)

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Marmaris’te bir köpek karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklerken yayaların kırmızıda geçmesi bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yayalar kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi (video)

Marmaris’te bir köpek karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklerken yayaların kırmızıda geçmesi bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Siteler Mahallesi’nde market işleten Nejat Taşar’ın cep telefonu kaydı, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğin kırmızı ışıkta beklediğine işaret ediyor. Köpek beklerken yayalar trafik ışıklarını umursamadan karşıdan karşıya geçiyor. Köpek ise yeşil yanınca bir grup yayayla karşıya geçiyor.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoyu görenler köpeği takdir ederken, yayalara tepki gösterdi. 

 

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