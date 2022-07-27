Yayaya çarpan Kartal Harman gözaltına alındı

Girne'de yolu geçmeye çalışan 92 yaşındaki yayaya çarpan gazeteci Kartal Harman gözaltına alındı
Bugün saat 11:10 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Kartal HARMAN (E- 46) yönetimindeki GT 084 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim BİLİMER (E-92)'e çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya İbrahim BİLİMER kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kartal Harman soruşturma maksatlı göz altına alındı.
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