  • BIST 2.548,10
  • Altın 992.573
  • Dolar 17.9161
  • Euro 18.2078
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Günde 1 muz kanser riskini azaltıyor

Yayaya çarpan Kartal Harman gözaltına alındı

» »
Girne'de yolu geçmeye çalışan 92 yaşındaki yayaya çarpan gazeteci Kartal Harman gözaltına alındı
Yayaya çarpan Kartal Harman gözaltına alındı

Girne'de yolu geçmeye çalışan 92 yaşındaki yayaya çarpan gazeteci Kartal Harman gözaltına alındı

Bugün saat 11:10 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Kartal HARMAN (E- 46) yönetimindeki GT 084 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim BİLİMER (E-92)'e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya İbrahim BİLİMER kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kartal Harman soruşturma maksatlı göz altına alındı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel: 140 Milyon TL tutarındaki yeni kredi paketleri uygulamaya girdi27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:00
  • Girne'de kaza : 1 yaralı27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:43
  • Bahçeli ve Serhatköy'de hırsızlık27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:39
  • Yenierenköye'de ani ölüm!27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:32
  • Başbakan Üstel: 140 Milyon TL tutarındaki yeni kredi paketleri uygulamaya girdi27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:06
  • Erhürman: Bu arkadaşlar burada olduğu sürece, sorunların çözülmesini kimse beklemesin27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:05
  • Akıncı'dan Türkiye’ye giriş yasaklarına tepki27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:57
  • Serdaroğlu: Asgari ücrete hayat pahalılığı oranında bir artış bekliyoruz27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:30
  • Maaşlardan kesinti yapılmasına ilişkin yasa gücünde kararname yürürlükten kalktı27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:05
  • KTTO: ''KIB-TEK'in ihalesiz yakıt alımını tedirginlikle izlenmektedir''27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti