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Yayaya çarpıp kaçtı... 10 gün sonra yakalandı

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Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda meydana gelen kazada yayaya çarptıktan sonra kaçan ve 10 gün sonra yakalanan M.G mahkemeye çıkarıldı.
Yayaya çarpıp kaçtı... 10 gün sonra yakalandı

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru Ahmet Beyaz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14.08 2024 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa- Gazimağusa anayolu boyunca seyreden kimliği meçhul sürücünün, seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Demirhan kavşağı, Derin Mevzu meyhanesi önüne geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda yol kenarında ayni istikamete doğru yaya olarak yürümekte olan Muhammed Abdullah’a aracının sol on kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis memuru, çarpmanın etkisiyle yolun soluna savrulan yayanın yol kenarında bulunan okaliptüs ağacına çarptıktan sonra yol içerisine düştüğünü ifade etti.

Polis, Muhammed Abdullah’ın kaza yerine gelen 112 ambulans ile kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip ayni serviste müşahede altına alındığını ifade etti.

Polis, kazaya neden olan sürücünün ise olay yerinden ayrıldığını belirtti. Polis, yayanın sol kürek kemiğinde kırık oluştuğunu ancak yapılan tedavisinin ardından 14 Ağustos 2024 tarihinde taburcu edildiğini kaydetti.

Polis memuru, kaza ile ilgili olarak yapılan soruşturma ve tahkikat sonucunda 10 gün sonra 22 Ağustos 2024 tarihinde yayaya çarpan kişinin M.G olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 23 Ağustos 2024 tarihinde tutuklandığını, 24 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının aracında kazadan dolayı oluşan hasarı tamir etmek için makiniste gittiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu, Lefkoşa Türk Belediyesinde Trafik Şubesinde Memur olarak çalıştığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise ailevi sorunlardan dolayı müvekkilinin zor zamanlardan geçtiğini, psikolojik sorunları olduğunu belirterek, Barış Ruh Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu ise doktor kontrolünden sonra bir teminat şartı belirlenmesini talep ederken, soruşturma memuruna sorular yöneltti.

Savcı kusurun kimse olduğunu sorunca, polis kusurunda yüzde yüz zanlıda olduğunu söyledi. Savcı, zanlının trafikte tehlike arz edip etmediğini de sordu.

Polis memuru, zanlının trafikte tehlike arz ettiğini söyledi.

Bunun üzerine savcı, davaları görülünceye kadar zanlının ehliyetinin iptal edilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına, uygun görülürse Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı kalmasına, ayrıca davaları görülünceye kadar ehliyetinin iptal edilmesine emir verdi.

 

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