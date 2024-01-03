Yayayı taciz etti: Maşallah çok güzelsin

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 31 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde Lefkoşa’da sakin zanlının yol içerisinde yaya olarak yürümekte olan N. M. isimli kadını bir süre aracıyla cadde üzerinde takip edip, cep telefonuyla kayda aldıktan sonra yanına yanaşıp, “Maşallah çok güzelsiniz” demek suretiyle taciz ettiğini anlattı.

Polis, zanlının şikâyet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede söz konusu kadına ait video görüntüsünün tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde hem görüntü çektiğini hem de sözlü tacizde bulunduğunu kabul ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının Sudan uyruklu olduğunu ve ülkede Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gördüğünü ve öğrenci izni olduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının cinsel taciz ve özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlarından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç işlendiğini iddia edilen suçların yaygınlaştığına ve ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.