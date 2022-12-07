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Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü tespit edildi

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Bilim insanları, yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 yeni alt türünü belirledi.
Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü tespit edildi

İrlanda Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (RCSI) öncülük ettiği araştırmada, yeni ve etkili terapilerin belirlenmesine yardımcı olacak 3 yeni beyin tümörü alt türü bulundu.

Yeni bulunan alt türlerin, yetişkinlerde görülen en yaygın birincil beyin kanseri olan “glioblastom” sınıfından olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar, “glioblastom” alt türlerini, içlerindeki kanser olmayan farklı hücrelerden yola çıkarak 3 kategoride tanımladı.

TÜRLERE GÖRE ÖZEL TEDAVİ İMKANI

Tümörün etkileşimde olduğu alan olarak ifade edilen “mikroçevre”de bulunan bu hücrelerin, bağışıklık ve kan hücrelerini içerebileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, tümörün etkileşim alanında bulunan ancak kanser olmayan bu hücreler üzerinde yürütülecek çalışmaların, farklı hastalara tümör türlerine göre özel tedaviler uygulama imkanı sağlayacağını ifade etti.

Araştırma, “Annals of Oncology” dergisinde yayımlandı.

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