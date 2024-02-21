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“Yayınlanan ankete sadece güldüm”

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UBP içinde yapıldığı iddia edilen ankete, partinin önde gelen isimlerinden olan Taçoy, anlamlı bir tepki gösterdi
“Yayınlanan ankete sadece güldüm”

UBP içinde yapıldığı iddia edilen ankete, partinin önde gelen isimlerinden olan Taçoy, anlamlı bir tepki gösterdi.

HEMEN YARIN KURULTAY
Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy, dün kamuoyunda yer alan ve parti içinde yapıldığı iddia edilen ankete tepki gösterdi. Taçoy anket konusunda, “Bu memlekette kime isterseniz sorun, buna (ankete) sadece güler” dedi. Taçoy tepkisini ortaya koyarken şöyle devam etti: “Ben kimseyi rencide etmek istemem, ancak ben sadece gülerim. Anketi fazla ciddi bulmadım. İsteyen bir mikrofon alsın, sokağa çıksın ve vatandaşa sorsun. Gerçek anket odur. Eğer başbakan bu kadar güçlüdür ve seçimi kazanabilir hemen yarın kurultay yapsın. Belki zaman içerisinde yıpranabilir, sakın bunu tehlikeye atmasın. Lütfen bir an önce kurultay tarihini belirlesin ve kurultay yapsın, çünkü zaman kendisinin aleyhine çalışmakta.”

DEMOKRASİ İSTEDİ
Hasan Taçoy katıldığı bir televizyon programında, ülkede demokrasinin yeniden tesis edilmesini istediğini belirterek, “Atama veya görevlendirme, adı her ne isterse olsun, ülkeye ve siyasetimize yakışmayan bir davranış oldu. Bundan vatandaşlar kadar siyasetçiler de şikayetçidir. Bir an önce bu demokratik yarış yapılmalıdır ki bunu ortadan kaldıralım” dedi. Partiye son dönemde kontrolsüz bir şekilde üye kaydı yapıldığını da ifade eden Taçoy, Başbakanlık’ta görevli bir bürokratın ilçe yönetimlerinin bilgisi dışında yeni üye kaydı yapmakta olduğunu söyledi.

ACEMİ TEZGÂH
Hasan Taçoy, “Son derece acemice ve tezgâh olduğu çok açık olan bu anketin içerdiği veriler elbette değersiz. Önemli olan bu anketin kimler tarafından yapıldığı ve en önemlisi de sponsorunun kim olduğudur” diyerek, “Bu gibi anket oyunlarını geçmişte çok gördük. Artık tam da modası geçti derken, o yıllarda kaldığı anlaşılan bir zihniyet tarafından yeniden denendiğini gördük. Belli ki birileri hala bu ülkede eski moda numaralar ile halkı kandırabileceğini düşünmekte” şeklinde konuştu.

YENİ İSİMLERE HAKSIZLIK
Ankette konu edilecek ciddiyette herhangi bir veri bulunmadığının altını çizen Taçoy, bu noktadan önce altını çizmek istediği başka bir nokta bulunduğunu söyledi. Ankette UBP içindeki yeni siyasetçilerin anket içinde haksızlığa maruz kaldığını savunan Taçoy, “Kim olduğu çok açık olan bir ismin, koltuk uğruna siyasetin geleceği olan isimleri ‘figüran’ olarak kullanmak istemesi en basit tabiriyle üzücüdür” ifadesini kullandı.

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