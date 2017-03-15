Yayman: Bu yıl Rusya’dan 5 milyon turist bekliyoruz

Bu yıl kapılarını 24. kez açan Moskova Uluslararası Turizm Fuarı MITT-2017, Türkiye’nin fuara yeniden katılması ile tekrar canlılığına kavuştu.

Geçen yıl yasaklardan dolayı fuara katılamayan Türk turizmciler bu yıl adeta Moskova'ya çıkarma yaptılar ve fuar alanındaki bir pavyonun tamamını alarak fuarın en büyük standını açtılar. Moskova'da bulunan 'Expo Center' fuar alanında dün kapılarını açan ve Rus turistin rotasını belirleyen en önemli turizm fuarı olarak gösterilen MITT fuarında 185 ülkeden yaklaşık 2 bin katılımcı ülkelerine Rus turistleri çekmek için kıyasıya rekabet ediyor.Türkiye'nin milli katılım düzeyinde Türk standında yer alan turizmcilerin stantlarını tek tek ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, fuarcılara moral verdi. Türkiye standını ziyaret eden Ruslara ise kendi elleri ile Gaziantep'ten gelen tatlıları ikram eden Yayman, "Geçen yıl Moskova Turizm Fuarı'nda Türkiye'nin olmaması gerçekten çok büyük eksiklikti, Türkiye ile Rusya daha güzel; Türkiye ile Antalya ile Moskova daha renkli, daha sıcak. Bu anlamda Türkiye ile Rusya arasında biz geriye bakmıyoruz sürekli ileriye bakıyoruz ve inşallah her yıl bir sonraki yıl bir önceki yıldan daha iyi olacak. Bizim çok büyük hedeflerimiz var Türkiye ile Rusya arasında. İnşallah 2017 yılı içerisinde 5 milyon turist bekliyoruz ve kültür ve turizm alanında siyasetin dışında siyasetin üstünde bir alan olarak görüyoruz. İnşallah Bu hedefimizi gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımızla beraber sektördeki otelde belboyluk yapan kardeşimiz arkadaşımızdan büyük tur operatörlerine, otelde resepsiyonda duran hanımefendiden kültür ve turizm bakanlığındaki uzman arkadaşımıza, Bakan Yardımcısı'na kadar bir seferberlik duygusuyla 2017 yılı içerisinde inşallah 5 milyon turisti Türkiye'ye davet ediyoruz ve Türkiye'deki hedefimiz budur" açıklamasını yaptı.

'BİZ, 'RUSYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ ÖZLEM BİTSİN ARTIK' DİYORUZ'Rusya ile en iyi olduğumuz dönemde, 4 milyon 600 bin turist geldiği hatırlatılarak, 5 milyon hedefinin yakalanıp yakalanmayacağının sorulması ve bunun için Türkiye'nin turizmcileri ne tür destekler verileceği sorusu üzerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, şunları söyledi:5 milyon rakamını hedefliyoruz. Bu bizim hedefimiz amacımız bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz, henüz daha erken; rezervasyonlara yeni başlanıldı. Biliyorsunuz bu charter desteği var ve onun dışında başka desteklerimiz devam ediyor. Biz bakanlık olarak sektörün sürekli yanındayız arkasındayız ve Türkiye turizminde eğer hangi hedef gerçekleştirilecek olursa olsun bunu sektörle beraber başaracağız. Tüm bileşenleri ile beraber, bankasından tur operatörüne, gemi işletenden yine diğer bütün bileşenleri inşallah bunu yine beraberce gerçekleştireceğiz. Tabi en önemlisi çabamız tanıtımdır Türkiye'ye karşı çok büyük bir özlem var. Ruslar Türkiye'ye gelmedikleri için başka destinasyonlara gittiler ama Türkiye'nin hem hizmet kalitesi hem fiyat uygunluğunu hiçbir yerde bulamadılar bu çok önemli. Biz bu 'Rusya ile Türkiye arasındaki özlem bitsin artık' diyoruz. Ve İnşallah Rus dostlarımız Türkiye'ye gelsinler ve Türkiye'nin misafirperverliğini, Türkiye'nin güler yüzünü, Türkiye'nin turizmdeki hizmet kalitesini, ürün kalitesini ve fiyat politikasının en uygun destinasyon olduğunu görsünler."

Tanıtım ile ilgili turizmcilere yeni desteklerin ve müjdelerinin de olduğunu açıklayan Yayman, bu açıklamaları Turizm Bakanı'nın yapacağını belirterek, "Yakıt desteği bu sene devam edecek. Bakanımız açıkladı, şimdilik bunları söylemeyelim, çünkü bakanımız açıklayacak bunları. Tanıtımla ilgili yeni hamlelerimiz olacak ve burada yine Mayıs ayı içerisinde inşallah Rus dostlarımızla beraber Moskova'da küçük bir Türkiye Fuarı, küçük bir etkinliğimiz olacak. Bu konuda müjdelerimiz çok onu da ifade edelim ama bunları bakanımız söyleyecek" dedi.

'RUSLARDA BÜYÜK BİR TÜRKİYE ÖZLEMİ VAR'Türkiye standının Moskova fuarının en büyük ve en güzel standı olduğunun da altını çizen Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bunun bakanlığımızın ve sektörün Moskova fuarına verdiği önemi gösterdiğini dile getirdi. Yayman, Ruslar tarafından nasıl karşılandınız sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Ruslar tarafından büyük bir özlem var, Türkleri seviyorlar, Türkiye'yi seviyorlar. Bu anlamda Ruslar da bir hasretin son bulması olarak görüyorlar Türklerin buraya gelmesini. İnşallah bir daha böyle bir hasretlik olmaz Rus turistleri Antalya'da İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyarız."