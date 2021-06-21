Yaz akşamları için sağlıklı öneriler

Yaz aylarında günlerin uzaması ve havaların ısınmasıyla birlikte yemek yeme sıklığı ve süresi uzayabilir. Özellikle geç saatlere kadar devam eden akşam yemekleri sırasında tüketilen besinlerin porsiyon büyüklükleri, enerji, yağ ve şeker içerikleri vücut dengesini zorlayabilir.

“Bu nedenle akşam öğünlerini hafif geçirmek ve aynı zamanda vücudu enerjik ve formda tutmak için tercihinizi meyveden yana kullanın” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, birbirinden sağlıklı tarifler verdi…

TOKLUK HİSSİNİ ARTIRIRLAR

Kavun, karpuz, kiraz, vişne, çilek, erik, kayısı, şeftali, nektarin, incir, üzüm, böğürtlen, karadut gibi su, vitamin, mineral ve lif içeriği zengin yaz meyvelerinin günde 2-3 porsiyon tüketimi tokluk hissinizin ve bağırsak hareketlerinizin artmasına yardımcı olur. Ancak porsiyon kontrolüne dikkat etmekte fayda var. Her besinde olduğu gibi meyvelerin de fazla tüketiminin vücutta yağa dönüşeceği unutulmamalı. Porsiyon kontrolüyle hem kan şeker düzensizliklerinin hem de gereksiz enerji ve şeker alımının önüne geçilebilir.

Kuruyemiş, peynir ve sütle birlikte tüketin

Yaz meyvelerinin büyük bir kısmının (kavun, karpuz, kayısı, incir, üzüm, dut…) glisemik indeksinin yüksek olması sebebiyle insülin direnci, hipoglisemi ve diyabet hastalığı olan bireylerin uzman kontrolünde tüketmelerinde fayda var. Meyveler daha uzun süre tokluk, kan şeker regülasyonu ve ağırlık kontrolü için peynir, yoğurt, süt, kefir, sert kabuklu yemişler gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketilmeli.

İŞTE 3 HAFİF TARİF

Bunaltıcı yaz akşamlarında öğününü hafif geçirmek isteyenler için tercih edilebilecek 3 tarif…

Kavun-Avokado Smoothie

■ Malzemeler:180 gr kavun, 1 küçük boy olgunlaşmış avokado, ½ küçük bağ taze nane, ½ su bardağı yoğurt, ½ su bardağı kefir, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı keten tohumu.

■ Yapılışı: Kavunları kabuklarından ayırarak küçük parçalara bölün. Tüm malzemeleri karıştırıcıdan geçirerek servis edip, kısa sürede tüketmeye özen gösterin.

Şeftalili Semizotu Salatası

■ Malzemeler: 1 küçük bağ semizotu, 1 orta boy şeftali, 6 yemek kaşığı lor peyniri, 10 çiğ badem, ½ limon suyu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı keten tohumu.

■ Yapılışı: Semizotunun saplarından ayırdığınız yapraklarını yıkayın. Şeftalileri soyup küp küp doğrayın. Bademleri küçük parçalar haline bölün. Tüm malzemeleri lor peyniri, zeytinyağı, limon suyunu da ekleyerek karıştırın. Keten tohumu ilavesiyle servis edin.

Antioksidan Salatası

■ Malzemeler: ½ küçük bağ roka, ½ küçük bağ dereotu, ½ küçük bağ maydanoz, ½ küçük bağ tere, 5 orta boy çilek, 1 çay bardağı böğürtlen, 60 gr dil peyniri, 3 tam ceviz içi, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı ev yapımı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı Chia tohumu.

■ Yapılışı: Yıkanmış yeşilliklerinizi elinizle bölerek servis kabınıza alın. Üzerine küçük dilimlere böldüğünüz çilek, böğürtlen, dil peyniri ve cevizi ekleyin. Zeytinyağı ve nar ekşisini sulandırarak salata karışımınıza dökün. Salatanızın üzerine chia tohumunu ekleyin.