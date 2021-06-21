  • BIST 1.383
  • Altın 503,767
  • Dolar 8,7878
  • Euro 10,4502
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Yaz akşamları için sağlıklı öneriler

» »
Yaz aylarında günlerin uzaması ve havaların ısınmasıyla birlikte yemek yeme sıklığı ve süresi uzayabilir.
Yaz akşamları için sağlıklı öneriler

Yaz aylarında günlerin uzaması ve havaların ısınmasıyla birlikte yemek yeme sıklığı ve süresi uzayabilir. Özellikle geç saatlere kadar devam eden akşam yemekleri sırasında tüketilen besinlerin porsiyon büyüklükleri, enerji, yağ ve şeker içerikleri vücut dengesini zorlayabilir.

“Bu nedenle akşam öğünlerini hafif geçirmek ve aynı zamanda vücudu enerjik ve formda tutmak için tercihinizi meyveden yana kullanın” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, birbirinden sağlıklı tarifler verdi…

TOKLUK HİSSİNİ ARTIRIRLAR

Kavun, karpuz, kiraz, vişne, çilek, erik, kayısı, şeftali, nektarin, incir, üzüm, böğürtlen, karadut gibi su, vitamin, mineral ve lif içeriği zengin yaz meyvelerinin günde 2-3 porsiyon tüketimi tokluk hissinizin ve bağırsak hareketlerinizin artmasına yardımcı olur. Ancak porsiyon kontrolüne dikkat etmekte fayda var. Her besinde olduğu gibi meyvelerin de fazla tüketiminin vücutta yağa dönüşeceği unutulmamalı. Porsiyon kontrolüyle hem kan şeker düzensizliklerinin hem de gereksiz enerji ve şeker alımının önüne geçilebilir.

Kuruyemiş, peynir ve sütle birlikte tüketin

Yaz meyvelerinin büyük bir kısmının (kavun, karpuz, kayısı, incir, üzüm, dut…) glisemik indeksinin yüksek olması sebebiyle insülin direnci, hipoglisemi ve diyabet hastalığı olan bireylerin uzman kontrolünde tüketmelerinde fayda var. Meyveler daha uzun süre tokluk, kan şeker regülasyonu ve ağırlık kontrolü için peynir, yoğurt, süt, kefir, sert kabuklu yemişler gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketilmeli.

İŞTE 3 HAFİF TARİF

Bunaltıcı yaz akşamlarında öğününü hafif geçirmek isteyenler için tercih edilebilecek 3 tarif…

Kavun-Avokado Smoothie

■ Malzemeler:180 gr kavun, 1 küçük boy olgunlaşmış avokado, ½ küçük bağ taze nane, ½ su bardağı yoğurt, ½ su bardağı kefir, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı keten tohumu.
■ Yapılışı: Kavunları kabuklarından ayırarak küçük parçalara bölün. Tüm malzemeleri karıştırıcıdan geçirerek servis edip, kısa sürede tüketmeye özen gösterin.

Şeftalili Semizotu Salatası

■ Malzemeler: 1 küçük bağ semizotu, 1 orta boy şeftali, 6 yemek kaşığı lor peyniri, 10 çiğ badem, ½ limon suyu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı keten tohumu.
■ Yapılışı: Semizotunun saplarından ayırdığınız yapraklarını yıkayın. Şeftalileri soyup küp küp doğrayın. Bademleri küçük parçalar haline bölün. Tüm malzemeleri lor peyniri, zeytinyağı, limon suyunu da ekleyerek karıştırın. Keten tohumu ilavesiyle servis edin.

Antioksidan Salatası

■ Malzemeler: ½ küçük bağ roka, ½ küçük bağ dereotu, ½ küçük bağ maydanoz, ½ küçük bağ tere, 5 orta boy çilek, 1 çay bardağı böğürtlen, 60 gr dil peyniri, 3 tam ceviz içi, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı ev yapımı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı Chia tohumu.
■ Yapılışı: Yıkanmış yeşilliklerinizi elinizle bölerek servis kabınıza alın. Üzerine küçük dilimlere böldüğünüz çilek, böğürtlen, dil peyniri ve cevizi ekleyin. Zeytinyağı ve nar ekşisini sulandırarak salata karışımınıza dökün. Salatanızın üzerine chia tohumunu ekleyin.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ, Gine'deki Ebola Salgınının Sona Erdiğini Açıkladı20 Haziran 2021 Pazar 20:30
  • Prof. Dr. Derya Unutmaz: Sinovac olan risk grubundakilerin 3. doz Biontech olmasını tavsiye ediyorum20 Haziran 2021 Pazar 12:17
  • HP Milletvekili Rogers “Aşı Hayat Kurtarıyor, Pandemiden Kurtulmak İçin Tek Çıkış Erişebildiğimiz İlk Aşıyı Olmak”20 Haziran 2021 Pazar 10:59
  • Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşıları İçin Aşı Bilgi Sistemine Girerek Kayıt İşlemlerini Yaptırmak Gerektiğini Duyurdu20 Haziran 2021 Pazar 10:27
  • Covid-19: Dünya genelinde aşı sayısı 2 milyar 600 milyona yaklaştı19 Haziran 2021 Cumartesi 16:43
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama19 Haziran 2021 Cumartesi 15:36
  • Uykusuzlukla başa çıkmanın 10 etkili yolu19 Haziran 2021 Cumartesi 15:34
  • Her 100 çocuktan 3’ünde nedeni bilinmeyen skolyoz görülüyor19 Haziran 2021 Cumartesi 13:31
  • Dikkat! İlgisizlik kadar, aşırı ilgi de zarar verebiliyor! Siz hangi tip babasınız?19 Haziran 2021 Cumartesi 12:25
  • Sıcak havalar psikolojinizi bozabilir!19 Haziran 2021 Cumartesi 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti