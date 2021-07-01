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Yaz Ayında Bağışıklığı Güçlü Tutmak İçin Bu Besinleri Tüketin

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, yaz mevsimi sebze ve meyvelerinin, sağlıklı vücuda sahip olmada çok büyük bir rol oynadığını söyledi.
Yaz Ayında Bağışıklığı Güçlü Tutmak İçin Bu Besinleri Tüketin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, yaz mevsimi sebze ve meyvelerinin, sağlıklı vücuda sahip olmada çok büyük bir rol oynadığını söyledi.

Yaz sebze ve meyvelerinin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Hem likopen, hem de vitamin ve mineral açısından zengin, antioksidan kapasitesi yüksek bir yaz meyvesi olan karpuz, bol miktarda C vitamini ve antioksidan özelliği ile çeşitli kanser türlerine karşı etkili olan Beta karoten içerir. Yüksek antioksidan kapasitesine sahip olan erik, detoks yapıcı gücüyle de önemli bir anti-aging besindir. Kayısıda bulunan betakaroten adlı madde, kanserin özellikle de akciğer kanserinin, kalp hastalıklarının ve kataraktın önlenmesine yardımcıdır." dedi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

"Kalp rahatsızlıkları ve kansere karşı vücudu koruma özelliği olan şeftali, sindirim sistemini çalıştırır ve hazmı kolaylaştırır. Böbreklerin ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlar. İdrar sökücüdür. Kansere yakalanma riskini azaltan çilek, mide ve bağırsak zayıflıklarını giderir, sigara dumanının etkilerini azaltır. Sakinleştirici etkisi vardır. Safra kesesi hastalıklarına iyi gelir. Yüksek ateşi düşürür. Suyuyla gargara yapılırsa diş taşlarının oluşmasını engeller. Cilde canlılık kazandırır. C vitamini yüksek olduğu için de bağışıklık sisteminigüçlendirir. İdrar söktürücü özelliğiyle böbrek dostu olan kiraz, böbreklerin taş ve kum yapmasını önler. Böbrekteki zararlı maddelerin de zamanla atılmasını sağlar. Safra kesesi taşının dökülmesine yardımcı olur. Vişne, içerdiği 'antosiyanin'den dolayı kas ağrılarını hafifletir. Şeker oranı düşük olduğu için az kalori içerir. Ateş düşürür, susuzluğu giderir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Üzümün kabuğu, içeriği ve çekirdeği ortalama 20 civarında değişik antioksidan madde içermektedir."

KARACİĞERİ TEMİZLİYOR

"Böbreklerin çalışmasını uyarıp kalp atışını düzenler. Karaciğeri temizler. Siyah üzüm kabukları ve çekirdekleriyle yenirse hücre yenileyicidir. A vitamini, fosfor ve kendine has bazı esanslara sahip olan patlıcan, sinirleri teskin edip kalp çarpıntısını gidermeye yardımcıdır. Pankreas, karaciğer ve böbrekleri kuvvetlendirir, idrar söktürür ve vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur" dedi.

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