  • BIST 2.543,33
  • Altın 1017.255
  • Dolar 17.9312
  • Euro 18.3243
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Yaz aylarında kilo aldırmayan beslenme önerileri

» »
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, “Meyvedeki fruktoz da kilo aldırabilir” dedi.
Yaz aylarında kilo aldırmayan beslenme önerileri

A-AA+

Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, “Sağlıklı diye bazı gıdaları sınırsızca yememeliyiz. Örneğin karpuz yaz aylarının vazgeçilmezidir ama fazla yemek kilo aldırabilir” dedi. Yaz meyvelerinin ve sıcaklarda sık tüketilen dondurmanın şeker düzeyinin yüksekliğine dikkat çeken Toraman, yaz beslenmesi konusunda önemli önerilerde ve uyarılarda bulundu.

“MEYVEDEKİ FRUKTOZ DA KİLO ALDIRABİLİR”

Yaz aylarında beslenme ve su ihtiyacı hakkında konuşan Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, “Yaz aylarında sebze ve meyve çeşitliliği artıyor. Bu konuda çok şanslıyız. Yaz aylarındaki sebze ve meyvelerin su içerikleri çok yüksek olduğu için vücudun susuz kalmasını engellemiş oluyoruz. Ama meyve yemekte abartılı olmamalıyız. Çünkü meyvedeki fruktoz da bize kilo aldırabilir. Yazın yapılan en büyük beslenme hatalarından biri budur” dedi.

“MEYVENİN YANINDA KURUYEMİŞ, SÜT YA DA YOĞURT TÜKETİN”

Meyvenin ayrıca tek başına yenilmemesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Toraman, “Kan şekerimizi dengelemesi için yanında yine bir avuç kadar çiğ kuruyemiş ya da süt veya yoğurt tüketilebilir. Ayrıca meyveyi olabildiğince gün içerisinde saat beşten sonra tüketmemekte fayda vardır.Çünkü meyve deki şeker vücutta yağ olarak depolanmasına zemin hazırlayabilir. Karpuz yaz aylarının vazgeçilmezidir ama sınırsız yemek doğru değildir. Özellikle diyabet hastalarında bunu çok önermiyoruz. Yanında 1 dilim peynir ya da biraz yoğurt ile 1-2 dilimi geçmeyecek şekilde tüketebiliriz” diye konuştu.

“SEBZELER KAVURARAK DEĞİL AZ SUYLA PİŞİRİLMELİ”

Diyetisyen Toraman, sebzelerle hazırlanan hafif yemeklerin önemine değinerek “Sebzeleri olabildiğince zeytinyağlı ya da fırında az yağlı pişirmeye özen gösterelim. Sebzeyi çok kavurarak değil de az sulu bir şekilde pişirirsek vitamin ve mineral bakımından değerini korumuş oluruz. Ayrıca yaz aylarında besin zehirlenmeleri ile de çok sık karşılaşıyoruz. Çünkü havaların ısınmasıyla birlikte özellikle süt ürünlerinin ve et grubunun saklama koşullarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Besinleri sıcak ortamlardan uzak tutup, buzdolabı gibi soğuk ortamlarda saklamalıyız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde27 Temmuz 2022 Çarşamba 21:19
  • Gıda zehirlenmelerine yol açan 6 besin27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:19
  • DSÖ’den maymun çiçeği uyarısı geldi27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:16
  • Bakanlık: Hepatit ile ilgili doğru bilgilenin ve korunun!27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:21
  • İncelme ve Zayıflama İçin Altın Değerinde Öneriler!27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:32
  • DSÖ, en fazla maymun çiçeği vakasının İspanya'da görüldüğünü açıkladı27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:13
  • Kalp Sağlığını Çok İyi Destekler!27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:55
  • Bilimsel araştırma: Günde 1 muz kanser riskini azaltıyor26 Temmuz 2022 Salı 23:38
  • Fransa’dan maymun çiçeği virüsü iddiası: En çok eşcinsel erkeklerde görülüyor26 Temmuz 2022 Salı 22:49
  • Erkeklerdeki Y kromozomu kaybı kalbe de zarar veriyor26 Temmuz 2022 Salı 22:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti