Yaz aylarında kilo aldırmayan beslenme önerileri

A-AA+

Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, “Sağlıklı diye bazı gıdaları sınırsızca yememeliyiz. Örneğin karpuz yaz aylarının vazgeçilmezidir ama fazla yemek kilo aldırabilir” dedi. Yaz meyvelerinin ve sıcaklarda sık tüketilen dondurmanın şeker düzeyinin yüksekliğine dikkat çeken Toraman, yaz beslenmesi konusunda önemli önerilerde ve uyarılarda bulundu.

“MEYVEDEKİ FRUKTOZ DA KİLO ALDIRABİLİR”

Yaz aylarında beslenme ve su ihtiyacı hakkında konuşan Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, “Yaz aylarında sebze ve meyve çeşitliliği artıyor. Bu konuda çok şanslıyız. Yaz aylarındaki sebze ve meyvelerin su içerikleri çok yüksek olduğu için vücudun susuz kalmasını engellemiş oluyoruz. Ama meyve yemekte abartılı olmamalıyız. Çünkü meyvedeki fruktoz da bize kilo aldırabilir. Yazın yapılan en büyük beslenme hatalarından biri budur” dedi.

“MEYVENİN YANINDA KURUYEMİŞ, SÜT YA DA YOĞURT TÜKETİN”

Meyvenin ayrıca tek başına yenilmemesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Toraman, “Kan şekerimizi dengelemesi için yanında yine bir avuç kadar çiğ kuruyemiş ya da süt veya yoğurt tüketilebilir. Ayrıca meyveyi olabildiğince gün içerisinde saat beşten sonra tüketmemekte fayda vardır.Çünkü meyve deki şeker vücutta yağ olarak depolanmasına zemin hazırlayabilir. Karpuz yaz aylarının vazgeçilmezidir ama sınırsız yemek doğru değildir. Özellikle diyabet hastalarında bunu çok önermiyoruz. Yanında 1 dilim peynir ya da biraz yoğurt ile 1-2 dilimi geçmeyecek şekilde tüketebiliriz” diye konuştu.

“SEBZELER KAVURARAK DEĞİL AZ SUYLA PİŞİRİLMELİ”

Diyetisyen Toraman, sebzelerle hazırlanan hafif yemeklerin önemine değinerek “Sebzeleri olabildiğince zeytinyağlı ya da fırında az yağlı pişirmeye özen gösterelim. Sebzeyi çok kavurarak değil de az sulu bir şekilde pişirirsek vitamin ve mineral bakımından değerini korumuş oluruz. Ayrıca yaz aylarında besin zehirlenmeleri ile de çok sık karşılaşıyoruz. Çünkü havaların ısınmasıyla birlikte özellikle süt ürünlerinin ve et grubunun saklama koşullarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Besinleri sıcak ortamlardan uzak tutup, buzdolabı gibi soğuk ortamlarda saklamalıyız” dedi.