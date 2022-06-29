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Yaz aylarında neler tüketmeliyiz?

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Aşırı sıcakların gelmesiyle beraber beslenme alışkanlıklarımızda bazı değişiklikler olabiliyor. Peki nelere dikkat etmeliyiz?
Yaz aylarında neler tüketmeliyiz?

Yaz aylarının gelmesiyle beraber vücutta oluşan su ve mineral kayıpları birçok soruna yol açabiliyor.Beslenme alışkanlığımızın değişmesinden dolayı yaz aylarında nasıl besleneceğiz konusu araştırılıyor.Uzmanlar bu konu hakkında uyarılarda bulunuyor.

Sıcakların artmasıyla birlikte vücutlarımızda farklılıklar oluşabiliyor.En basitinden terledeiğimiz için vücutta sıvı kaybı oluyor ve vücudumuzun sıvı ihtiyacı artmış oluyor.Uzmanların verdiği rakamlara göre günlük çeşitli yollarla vücuttan 2,5 litre su kaybı yaşanıyor.

Yazın vücuttaki sıvı kaybı nasıl önlenebilir?

Yazın su kaybını önlemek için bol bol su tüketilmeli.Terleme yoluyla kaybedilen elektrolitlerin geri kazanılması için ise ayran tüketebilirsiniz.Böbrek,kalp ve damar fonksiyonlarında yaşanan mineral kayıplarını önlemek için sebze ve meyve tüketmeniz önerilir.

Neler yenmeli?

Yanlış beslenmeden kaynaklı olarak fazla tüketilen tatlı vb. yiyeceklerden ötürü bazı sıkıntılar baş gösterebiliyor.Diyabetin önüne geçmek için ara öğünler yemeli ve meyveleri tek başına değil proteinli bir yoğurt ile tüketmelisiniz.

Kan şekeri kontrolü nasıl yapılmalı?

Kan şekeri düşmesini engellemek için ara öğün olarak kuru meyveler tüketebilirsiniz.Ayrıca ayran içerekte kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz.Tatlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalısınız.

Et tüketimi konusunda ise haftada 2 gün kırmızı et diğer günler ise balık ve tavuk eti tüketmeniz tavsiye edilir.

Tatlı olarak ise hamur işlerinden ve şerbetli tatlılardan uzak durmalısınız.Bunun yerine meyve salatası ve sütlü tatlılar tercih edin.

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