KIB-TEK, “3 zamanlı kontrol sizde” tarifesi abonelerine dönem geçişinden dolayı Mayıs ayı sonunda 2 fatura gönderimi yapılacak.

Yaz Dönemi Tarifesine Geçişden Dolayı 2 Fatura

3 Zamanlı kontrol sizde tarifesi aboneleri 16 Mayıs’ta yaz dönemine geçildiğinden dolayı bu ay iki fatura alacak. Faturalardan biri; abonelerin 16 Mayıs tarihine kadar olan tüketimlerini gösterirken diğeri ise 16 Mayıs’tan fatura tarihine kadarki dönemi kapsayacak. 30 günlük tüketimin 300 kWS’i aşmaması durumunda tüketim bedeline uygualnan % 15 indirim ile faturadaki sabit bedeller, gün sayısına göre hesaplandığı için abonelerimiz herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır.



Bilindiği üzere Kıb-Tek 1 Nisan’dan itibaren hem ülke ekonomisine olumlu etkisi olan, hem de abonelere fatura tutarlarında düşüş imkanı sunan “3 zamanlı kontrol sizde tarifesini” uygulamaya koymuştu. Yeni uygulamayla yılda 2 kez (yaz ve kış dönemi) saatler düzenlenecek olup, bu tarihler 16 Mayıs ve 15 Ekim olarak belirlenmişti. Buna göre tüketiciler 16 Mayıs – 15 Ekim arası “3 zamanlı kontrol sizde” tarifesini yaz dönemi saatlere göre kullanırken 16 Ekim – 15 Mayıs arası ise kış dönemi saatlere göre kullanılacak.