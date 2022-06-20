Yaz Hamileliğini Rahat Geçirmek için Bu Önerilere Kulak Verin!

Anne adayında görülen hormonal ve psikolojik değişimler sıcak havaların etkisiyle daha da güç hale geliyor. Ancak, kış mevsiminde eve kapanarak geçirilen hamilelik süreci, yazın; egzersizler, çeşitli gıdalar ve güzel havanın etkisiyle daha konforlu bir hale gelebiliyor. Bu kapsamda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, yaz hamileleri için dikkat edilmesi gereken püf noktaları özetledi.

1. Su tüketimini artırın!

Hamilelik sürecinde sıvı tüketimi her mevsim önem arz ediyor. Ancak, yaz mevsiminde vücut daha fazla sıvıya ihtiyaç duyuyor. Bu süreçte yeterli miktarda sıvı tüketilmemesi, kandaki şeker ve tuz oranının bozulmasına sebep oluyor. Bu yüzden hamilelik sürecinde günlük 2,5 litre su alınması gerekiyor. Su tüketimi; ödem, idrar yolu enfeksiyonu için de önem taşıyor.

2. Güneşe dikkat!

Anne adayları için güneşin etkisi önemli olsa da, güneşe çıkılması gereken saatlere dikkat edilmesi gerekiyor. Cilt ile temas eden güneş ışınlarının kalsiyum emilimi, d vitamini, kemik gelişimi gibi birçok yararı olurken, zararlarından da korunmak gerekiyor. Bu yüzden 11.00 / 16.00 arasında direkt güneş ışınına maruz kalınmamalı, mecbur kalındığı takdirde açık renkli giysiler giyilmeli ve mutlaka güneş kremi sürülmelidir.

3. Az az sık sık beslenin!

Yaz hamilelerinin en şanslı olduğu konularından biri de çeşitli meyve ve sebzenin beslenme programına girmesi! Yaz mevsiminde besin çeşitliliğinin artmasıyla birlikte porsiyonlara dikkat edilmesi gerekiyor. Hazımsızlık, kan şekerini normal düzeyde tutulmaması, bulantıların azaltılması için 3 ana öğün ile birlikte 2 ya da 3 ara öğünün beslenme programına eklenebilir. Bu süreçte meyve ve sebze tüketimini artırabilirsiniz.

4. Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin!

Yaz aylarında en sık tercih edilen egzersizler yüzme ve yürüyüş olarak yerini alıyor. Bu süreçte yapılan egzersizler hem doğumu kolaylaştırıyor hem de hızlı kilo alınımını da engelliyor. Günde 30 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler yapabilir ve yüzebilirsiniz. Yorulmayacağınız şekilde yapılan egzersizler sırt ve bacak kaslarını güçlendirirken, ödem oluşmasını da engelliyor.

5. Seyahatlerinizi planlayın!

Hamilelik sürecinde seyahat planlamalarının en rahat yapılacağı dönem 13. – 28. Hafta olarak biliniyor. Ancak riskli olmadığı sürece kısa seyahat planları yapılabilir. Uzun yolculuklar ise kan dolaşımını etkileyeceğinden dolayı 2 saatte bir mola vererek kısa yürüyüşlerin yapılması gerekir. Doğuma kısa bir süre kala ancak doktor kontrolü ile seyahat yapılması önerilir.

6. Ayak bakımına özen gösterin!

Anne adaylarının en sık yakındığı konulardan biri de ayak şişkinliği! Hamilelik sürecinde damalardaki dolaşımın azalması, sıcak havaların etkisiyle ayaklardaki şişkinliğin (ödemin) artmasına sebep olur. Şişkinliğin önüne geçebilmek için, gün içerisinde dinlenmek, rahat ayakkabıların tercih edilmesi, masaj yapılması ve bol su içilmesi gerekiyor.