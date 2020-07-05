Yaz İle Gelen Tehlike: Çocuklarda Güneş Çarpması

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, Sıcak Yaz Aylarının Gelmesi ile Özellikle Akdeniz Bölgesinde Bulunan Ülkemizde Çocuklar için Bazı Tehlikelerin İleri Geldiğini, Bunların En Başında da Güneş Çarpmasının Bulunduğunu Belirtti. Güneş Çarpmasının Dış Ortam Sıcaklığına Maruz Kalmakla veya Sıcak Havada Ağır Egzersiz Yapmakla Oluşabileceğini Söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, Ülkemizde Yaz Mevsiminin Sıcak ve Kuru Olması Nedeniyle, Hava Sıcaklıklarının Gölgede Bile En Az 37 – 40 C Arasında Seyrettiği Göz Önünde Bulundurularak, Kişilerin Ülkemizde Birçok Ülkeye Göre Daha Fazla Risk Altında Olduğunu Belirtti.

Güneş Çarpmasında En Önemli Risk Grupları 4 Yaş Altı Çocuklar ve 65 Yaş Üstü Bireyler

Özellikle 4 yaş altı çocuklarla, 65 yaş üstü bireylerin risk gruplarını oluşturduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, kalp, akciğer, böbrek hastalığı, diyabet ve obezitesi olan bireylerin risk grubunda olduğu gibi ateşli hastalık geçirmekte olan çocukların da yüksek risk grubunda olduğunu ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ: “Güneş Çarpmasında Hastada Ateş, Baş Dönmesi, Bilinçte Bulanıklaşma, Baş Ağrısı, Kas Güçsüzlüğü, Kas Krampları, Sürekli Uyku Hali Ortaya Çıkmaktadır.”

Güneş çarpmasının, vücuda alınan çevresel yüksek ısı ile birlikte vücut ısımızı düzenleyen mekanizmaların çalışmasında bozukluk oluşması sonucu gelişerek, vücut ısısının 40.6 derecenin üzerine çıktığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, yüksek sıcaklık yüzünden hücrelerin ve dokuların ciddi oranda hasara uğradığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ konu ile ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Güneş çarpmasında hastada ateş, baş dönmesi, bilinçte bulanıklaşma, başağrısı, kas güçsüzlüğü, kas krampları, sürekli uyku hali ortaya çıkmaktadır. Bu tür şikayetleri küçük çocukların ifade etmesi zordur. Güneşe veya sıcağa maruziyet sonrası sürekli uyku hali, halsizlik, beslenmede azalma uyarıcı olmalıdır. Özellikle küçük çocuklarda eşlik eden nöbet gözlenebilmektedir. Erken müdahale edilmeyen durumlarda bilinç kaybı, organ yetmezlikleri ve ölümle sonuçlanabilir.”

Fazla Sıcak Hava Dalgası ve Güneş Çocuklarda Güneş Çarpmasına Neden Oluyor

Güneş çarpmasının çocuklarda sıklıkla sıcak hava dalgalarına ve güneşe maruz kalınması sonrası görüldüğünü, gençlerde ise aşırı sıcak ve nemli havada egzersiz yapılması sonucu ortaya çıkabildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, örneğin araç içerisinin ne kadar sıcak olabileceği tahmin edilmeden bırakılan veya unutulan çocukların büyük risk altında kaldığını belirtti. Isının 21C olduğu bir ortamda, direk güneş maruziyeti ile araç içi ısısının hızlıca 49C’ye ulaşabildiğini de söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, bu durumun özellikle 4 yaş altı çocuklarda sıcak çarpması ile sonuçlandığını ifade etti.

Sıcak Çarpmasını Önlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler;

Açık renkli, bol kıyafetler, koruyucu uzun kollu tişörtler giydirilmeli

Koruma faktörü en az + 30 olan güneş koruyucu kremler kullanılmalı ve bu kremler çocuğunuz güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmeli

Başın direk güneş maruziyetini önlemek için geniş kenarlıklı açık renk şapkalar tercih edilmeli

Çocuklarımıza gölge kuralı öğretilmeli ve gölgesinin kendi boyundan kısa olduğu saatlerde dışarıya çıkmasının uygun olmadığı hatırlatılmalı

Çocuklarımızın saat sabah 10:00 ve öğleden sonra 16:00 arası direkt gün ışığına maruz kalması önlenmeli

Günün sıcak saatlerinde dış ortam aktivitelerinden ve egzersizden uzak durulmalı

Dış ortam aktiviteleri sabah erken saatlerde veya güneş batımından sonra yapılmalı

Güneş ışınlarının yansımalarına dikkat edilmeli, kum ve su ışınları yansıttığı için bu gibi alanlarda korunma artırılmalı

Çocuğumuzun yeterli sıvı alımına özen gösterilmeli, susamadan dahi sıvı tüketilmeye çalışılmalı

Sıcak Çarpmasından Şüphelenilen Durumlarda İlk Yapılması Gereken Acil Yardım Çağırmak

Sıcak çarpmasından şüphelenilen durumlarda öncelikle acil yardım istenmesi gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, kişilerin ilk önce serin ve gölge bir ortama alınması gerektiğini belirtti. Yardım gelene kadar hastanın vücut ısısını düşürmeye yönelik olarak fazla kıyafetlerin çıkarılması gerektiğini de söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, hastanın başı yükseltilirken bilinci kapalı ise yan yatır pozisyona getirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Hastanın koltuk altı, boyun ve kasık bölgesine nemli bez ile soğutma yapılması gerektiğini de söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, kişinin bilinci yerinde ise sıvı alımı sağlanması gerektiğini, bilinci yerinde değil ise hastanın boğulmasına neden olabileceği için sıvı madde verilmemesi gerektiğini ifade etti.