Yaz meyveleri tezgahlarda

Sıcaklıkların iyice arttığı bugünlerde yaz meyveleri de tezgâhtaki yerini almaya başladı.

Kış mevsimine göre ürün çeşitliliğinin ve fiyatların daha iyi olduğu İskele Pazarı’nda kimi vatandaş fiyatları uygun bulurken kimi vatandaş da alım gücünün düştüğünden dert yandı.

Yazın en çok hellim ile birlikte karpuz tükettiklerini ifade eden vatandaşlar, mevsiminde ve yerli olan meyveleri tüketmeye özen gösterdiklerini de dile getirdiler.