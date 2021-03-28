  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Yaz saati uygulaması başladı, saatinizi ayarlamayı unutmayın

» »
KKTC’de yaz saati uygulaması bugün saatlerin 03.00’te bir saat ileri alınarak 04.00’e çekilmesiyle başladı.
Yaz saati uygulaması başladı, saatinizi ayarlamayı unutmayın

KKTC’de yaz saati uygulaması bugün saatlerin 03.00’te bir saat ileri alınarak 04.00’e çekilmesiyle başladı.

Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanan yaz saati 31 Ekim Pazar günü saatlerin 04.00’te bir saat geri alınmasıyla kaldırılacak.

Gün ışığından daha fazla yararlanılması amacıyla geçilen yaz saati Avrupa’da da başladı.

2016 Ekim ayından beri kış saati uygulamasını kaldıran Türkiye ise sürekli yaz saati uyguluyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son 24 saatte 23 vaka27 Mart 2021 Cumartesi 19:46
  • KKTC Elazığ Kültür Derneği Tatar'a Destek Belirtti27 Mart 2021 Cumartesi 16:12
  • KTÖS:Hükümet zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmaktadır27 Mart 2021 Cumartesi 15:52
  • Pandemi Hastanesi'nde entübe hasta sayısı 2 'ye yükseldi27 Mart 2021 Cumartesi 15:48
  • “Bir Zamanlar Kıbrıs” 1 Nisan’da izleyici ile buluşuyor27 Mart 2021 Cumartesi 15:40
  • TC Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa’da 500 yataklı hastane için teknik çalışmalar gerçekleştirdi27 Mart 2021 Cumartesi 15:07
  • Tatar'dan Berat Kandili mesajı27 Mart 2021 Cumartesi 14:48
  • Vakıflar İdaresi'nden cami saldırısı hakkında açıklama27 Mart 2021 Cumartesi 14:47
  • GİKAD Başkanlığı'na İçim Kavuklu Seçildi27 Mart 2021 Cumartesi 14:04
  • Akansoy ailesinden 5 şehit Muratağa Sandallar Şehitliği’ne defnedildi27 Mart 2021 Cumartesi 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti