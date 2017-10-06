Yaz saati uygulaması protesto ediliyor: Eylem ve imza kampanyası!

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminde yaz saati uygulamasını kabul etmeyen ve coğrafi koşullara uygun saat dilimine geçilip saatlerin bir saat geriye alınmasını talep eden örgütlerin bugün saat 17:00’de eylem yapacağını duyurdu.
Örgütler adına yapılan açıklamada, eylem çerçevesinde Lefkoşa Citroen ışıklarından başlayıp Dereboyu’nda yürüyüş gerçekleştirilerek bildiri dağıtılacak.
Eylemde ayrıca imza kampanyası da başlatılacak.
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