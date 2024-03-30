Yaz saati uygulaması yarın başlıyor

Yaz saati uygulamasına yarın geçiliyor.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, saatler 31 Mart Pazar günü saat 03.00’te bir saat ileri alınacak.
Yaz saati uygulaması 27 Ekim Pazar günü saat 04.00’te sona erecek.
Yaz saati uygulamasına yarın geçiliyor.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, saatler 31 Mart Pazar günü saat 03.00’te bir saat ileri alınacak.
Yaz saati uygulaması 27 Ekim Pazar günü saat 04.00’te sona erecek.
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