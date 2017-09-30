Yaz saati uygulamasına karşı Pazartesi Meclis önünde eylem var

Hükümetin Yaz saati uygulamasını devam ettireceğine ilişkin tutumuna tepkiler sürüyor..

Sendikalar ise, tepki olarak ilk eylemini Pazartesi günü meclis önünde gerçekleştirilecek. Bazı sivil toplum örgütleri ve sendikalar 2 Ekim Pazartesi günü Meclis önünde eylem yapacak.

Cumhuriyet Meclisinin yaz tatilinin ardından çalışmalarına başlayacağı gün olan 2 Ekim Pazartesi günü sendika ve sivil toplum örgütleri Hükümeti yaz saati uygulaması nedeni ile protesto edecek.

30’dan fazla sivil toplum örgütü ve sendikanın destek verdiği eylem saat 10.00’da başlayacak.