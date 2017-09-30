Yaz saati uygulamasına karşı Pazartesi Meclis önünde eylem var

Sendikalar ise, tepki olarak ilk eylemini Pazartesi günü meclis önünde gerçekleştirilecek. Bazı sivil toplum örgütleri ve sendikalar 2 Ekim Pazartesi günü Meclis önünde eylem yapacak.
Cumhuriyet Meclisinin yaz tatilinin ardından çalışmalarına başlayacağı gün olan 2 Ekim Pazartesi günü sendika ve sivil toplum örgütleri Hükümeti yaz saati uygulaması nedeni ile protesto edecek.
30’dan fazla sivil toplum örgütü ve sendikanın destek verdiği eylem saat 10.00’da başlayacak.
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