‘Yaz saatine’ karşı yargıya gidiliyor

Yaz saati uygulamasının devamına karşı olan 36 örgüt, hükümetin Yaz Saati Yasası’na aykırı karar aldığı gerekçesiyle yargıya başvuracağını açıkladı.

Sendikalar, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi partilerin yer aldığı örgütlerce düzenlenen “Kabul etmiyoruz” başlıklı imza kampanyasında toplanan imzalar da önümüzdeki hafta Perşembe günü Başbakan Hüseyin Özgürgün’e sunulacak.

Yaz saati uygulamasının devamına karşı olan 36 örgüt adına Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısı sırasında konuşmacıların bulunduğu masada açılan dizüstü bilgisayardan Greenwich saatini gösteren ekran kullanıldı.



KAPTAN



KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, yaz saati uygulamasının devamına karşı ortaya konan karşı duruşlara karşısında, UBP-DP Hükümeti’nin, bu ülkenin hükümeti gibi değil, başka bir ülkenin buradaki temsilcisi gibi hareket ettiğini savundu.



Birlikte hareket etme kararı alan sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin bu tutumu kabul etmediğini kaydeden Kaptan, hükümetin geri adım atmaması halinde yargıya gideceklerini duyurdu.



Yargıya başvurunun gelecek hafta yapılabileceğini söyleyen Kaptan, hükümete geri adım atma çağrısında bulundu.



BARÇIN



KTAMS Örgütlenme Sekreteri Devrim Barçın da, yaz saati uygulamasının Bakanlar Kurulu kararıyla sürekli hale getirilmesinin yasalara aykırı olduğu için dava açma kararı aldıklarını söyledi.



Bahse konu yasada, saatlerin Greenwich saatinden üç saat ileriye alınmasının emirnameyle ve belli bir süreliğine yapılabileceğine dikkat çeken Barçın, Bakanlar Kurulu’nun 29 Eylül 2016’da aldığı yaz saati uygulamasını sürekli kılan kararının yasalara aykırı olduğunu belirtti.



Barçın, uygulamanın durdurulması için ara emri talebinde de bulunacağını söyledi.



19 EKİM’E KADAR EYLEM PROGRAMI… İMZALAR BAŞBAKAN’A



Kış saati uygulamasına geçilmesini isteyen ve bir süredir imza kampanyası yürüten örgütler, 14 Ekim Cumartesi Güzelyurt Açık Pazar’da saat 10.00’da; 16 Ekim Pazartesi Lefkoşa Arasta’da saat 10.00’da; 18 Ekim Çarşamba Girne’de Pazar bölgesinde saat 10.00’da, ve saat 17.00’de de Lefkoşa Dereboyu’nda imza toplama da dahil eylemler düzenleme, toplanan imzaların da 19 Ekim Perşembe saat 11.30’da Başbakan Hüseyin Özgürgün’e sunma kararı aldı.



Bu konuda birlikte hareket etme kararı alan sendika, örgüt ve siyasi partiler şöyle:



“KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, GÜÇ-SEN, EL-SEN, BASIN-SEN, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, TEL-SEN, HTKS, KŞK-SEN, EMEK-İŞ, GENEL-İŞ, PETROL-İŞ, Mağusa Türk Genel-İş, CTP, BKP, YKP, TKP-YG, TDP, Bağımsızlık Yolu, Baraka, Boran Kültür Merkezi, Tabipler Birliği, K.T. Hayvan Üreticileri Birliği, KTEZO.”