1. Pencerelerinizi Kapatın Evinize giren sıcaklığın %30'u pencerelerden gelmektedir. Hal böyle olunca da pencerelerinizi perde, jaluzi ya da panjurlarınız ile kapatmanız sıcaklığı büyük oranda dışarıda tutacağı gibi elektrik faturanızda da hatrı sayılır bir düşüş yaşatacaktır. Özetlemek gerekirse, eğer varsa panjurlarınızı kapatmanız evinizde oluşacak sera etkisini azaltacaktır özellikle de batı ve güney yönlerine bakan pencerelerinizde.

Bu sene bahar ayları ve yazın başlangıcı epey yağışlı geçmiş olsa da, sıcak hava bize zor zamanlar yaşatmaya başladı. Özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan evinizi daha etkili bir şekilde korumak için alternatif 5 yöntemi yazdık