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Yaz tatili bitti: Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor

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Yaz tatili bitti: Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yaz tatilinin ardından ilk toplantısını yarın yapacak.

Açılış niteliği de olacak 8. Dönem 5. Yasama Yılı’nın 77’nci birleşimi olacak toplantı yasama gündemiyle saat 10.30’da başlayacak. Gündemde, yaz tatili döneminde komitelerin sonuçlandırdığı yasa tasarıları ve önerileri yer alacak.

Meclis Genel Kurulu, Başkanlık Divanı kararıyla, pazartesi günleri yasama, salı günleri denetim göreviyle toplanacak.

GENEL KURULUN YARINKİ GÜNDEMİ YOĞUN

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, yarınki ilk toplantının gündeminde Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gönderilen Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası da var. Komite, 14 Eylül’deki toplantısında yasayı oy çokluğuyla onaylamıştı.

Süt Endüstrisi Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu da yarın genel kurulda görüşülecek.

Genel Kurulun gündeminde komitelerden gelen tasarı ve önerileri de var. Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Milli Eğitim Denetleme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkındaki (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Mahkemeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı genel kurulun gündeminde bulunuyor.

KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2015-30 Haziran 2016 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu da yarın Genel Kurul’da görüşülecek.

YENİ YASAMA YILI DEĞİL, BEŞİNCİ YASAMA YILI’NIN DEVAMI

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne göre, yeni yasama yılı her yıl ekim ayının ilk iş günü başlıyor.

Ancak Meclis Genel Kurulu’nun 2 Ekim’de yapacağı toplantı yeni yasama yılı değil, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın devamı olacak.

Toplantı, 2013’te yenilenen Meclis İç Tüzüğü’nün 3. maddesinin 3. fıkrasındaki “5. yasama yılının sona ermesinden seçimlerin yapılmasına kadar geçen süre de 5’inci yasama yılı sayılır” kuralına göre yapılacak.

KKTC’de son genel seçimler Temmuz 2013’te yapılmıştı. Seçimin ardından yasama yılı olarak 5 yıl doldu ancak takvim yılı olarak süre dolmadı. Bu nedenle Meclis’in yeni genel seçime kadarki sürede yapacağı toplantılar, 5’inci dönem çalışmalarından sayılacak.

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