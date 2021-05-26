Yaza Formda Girmek İstiyorsanız Bu Önerilere Kulak Verin!

Yaz kapıda! Artık kilolarımızı kalın kıyafetlerin altına saklayamayacağız. Eğer siz de yaza forma girmek istiyorsanız Doktor Takvimi uzmanlarından Dyt. Sedat Aydın’ın tavsiyelerine mutlaka göz atın.

Uzun bir süredir evlerimizde daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu durum mutfakla, yeme-içmeyle olan ilişkimizi de doğrudan etkiliyor. Kimimiz içindeki aşçıyı keşfederken kimilerimiz ise abur cuburları daha fazla tüketiyor. Hareket alanımızın da sınırlı olduğu düşünüldüğünde kilo almamız kaçınılmaz oluyor. Ipsos araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen "Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması" sonuçlarına göre salgın döneminde her 10 kişiden 6'sının kilo aldığını ortaya koydu. Ortalama artış 3 kilogram olurken, spor yapmayanlarda bu rakam 6 kilograma kadar ulaştı. Bu durum nedeniyle yaza forma girmek isteyenler için diyet de kaçınılmaz oldu. Peki yaza forma girmek için ne yapabiliriz? DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Sedat Aydın, yaza formda girmek için 15 harika tavsiyede bulunuyor.