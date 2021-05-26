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Yaza Formda Girmek İstiyorsanız Bu Önerilere Kulak Verin!

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Yaz kapıda! Artık kilolarımızı kalın kıyafetlerin altına saklayamayacağız. Eğer siz de yaza forma girmek istiyorsanız Doktor Takvimi uzmanlarından Dyt. Sedat Aydın’ın tavsiyelerine mutlaka göz atın.
Yaza Formda Girmek İstiyorsanız Bu Önerilere Kulak Verin!

Uzun bir süredir evlerimizde daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu durum mutfakla, yeme-içmeyle olan ilişkimizi de doğrudan etkiliyor. Kimimiz içindeki aşçıyı keşfederken kimilerimiz ise abur cuburları daha fazla tüketiyor. Hareket alanımızın da sınırlı olduğu düşünüldüğünde kilo almamız kaçınılmaz oluyor. Ipsos araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen "Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması" sonuçlarına göre salgın döneminde her 10 kişiden 6'sının kilo aldığını ortaya koydu. Ortalama artış 3 kilogram olurken, spor yapmayanlarda bu rakam 6 kilograma kadar ulaştı. Bu durum nedeniyle yaza forma girmek isteyenler için diyet de kaçınılmaz oldu. Peki yaza forma girmek için ne yapabiliriz? DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Sedat Aydın, yaza formda girmek için 15 harika tavsiyede bulunuyor.

 

  1. Mutlaka kahvaltı yapın ve bu kahvaltının protein ağırlıklı olmasına özen gösterin.
  2. İşlenmiş gıdalardan ve rafine şeker içeren her türlü besinden uzak durun.
  3. Su içimini arttırarak hem tokluk sürenizi uzatıp hem de metabolizma hızınızı arttırabilirsiniz.
  4. Diyetinize şekersiz kahve ve yeşil çay ekleyin.
  5. Aralıklı oruç deneyip protein alımınızı arttırın.
  6. Probiyotik, multivitamin ve magnezyum takviyesi kullanın.
  7. Meyve ve sebze tüketimini arttırın.
  8. Yemekleri daha yavaş tüketin ve porsiyon kontrolü sağlayın.
  9. Diyet sırasında acıkabilirsiniz. Etrafınızda sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun ki abur cubura yönelip hedefinizden şaşmayın.
  10. Uyku düzeni sağlayarak vücutta üretilen GH hormonu aktivitesi arttırırsınız. Bu da kilo veriminizi hızlandırır.
  11. Yatmadan 2-3 saat önce hiçbir şey tüketmeyin. Böylece vücutta salınan insülin miktarınız düşer ve yağ yıkımınız kolaylaşır,
  12. Diyetinize mutlaka egzersiz ekleyin. Günde en az 45 dakika orta tempolu yürüyüş yapın. Özellikle kardiyo egzersizleri yağ yıkımınızı hızlandırıp kilo veriminize destek olacaktır.  
  13. Spor için motivasyonunu arttırın ve düzenli olarak yapın. Bu zamanla sizde davranış değişikliği sağlayıp düzen kazandıracaktır.
  14. Kilo veriminiz yavaşladığında moralinizi bozmayın, vazgeçmeyin. Diyet ve egzersiz rutininizde değişimler sağlayarak tekrar kilo vermeye başlayabilirsiniz. Ayrıca selenyum takviyesi de kullanabilirsiniz.
  15. Diyetinize mutlaka zeytinyağı, avokado ve kuruyemişler gibi sağlıklı yağları ekleyin. Omega-3 takviyesiyle kortizol seviyesini kontrol altına alın.
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