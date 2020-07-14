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Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

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Türkiye edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu vefat etti. Ağaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

Türkiye edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu vefat etti. Ağaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Roman ve öykü yazarı Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi.

​İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün (TUDEB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, "Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu’nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun" ifadesine yer verildi.

Ankara Nallıhan'da dört çocuklu tüccar bir ailenin tek kız çocuğu olarak 13 Ekim 1929'da dünyaya gelen Ağaoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden 1950'de mezun oldu.

Şiirlere ve edebiyata olan ilgisi lise çağlarında oluşan, 1946'da Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileriyle yazı hayatına başlayan Ağaoğlu, Halim Bey ile 1954'te evlendi.

Ağaoğlu, tiyatro, şiir, roman gibi farklı türlerde eserler verdi ve eserleri farklı mecralarda ilgilisiyle buluştu.

​İlk romanı 'Ölmeye Yatmak'ı 1973'te yayımlanan Ağaoğlu, farklı zamanlarda Sait Faik Hikaye Armağanı, Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü, Türkiye İş Bankası Edebiyat Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Orhan Kemal Roman Armağanı, Aydın Doğan Vakfı Roman Ödülü, Madaralı Roman Ödüllerini almaya hak kazandı.

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