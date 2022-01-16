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Yazar Emirzade, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’ye Son Yayımladığı Kitaplarını Takdim Etti

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Yazar Emirzade, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’ye Son Yayımladığı Kitaplarını Takdim Etti.
Yazar Emirzade, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’ye Son Yayımladığı Kitaplarını Takdim Etti

 Yazar Sevil Emirzade, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’ye son yayımlanan dört kitabını takdim etti. 
 

Yazar Emirzade’nin dört dildeki tarihsel ve belgesel oyun kitabı “Uğurlar Olsun Kıbrıs’ın Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri-Yazılsın Dostlukla Yenileri” adlı Türkçe, İngilizce, Rumca ve Almanca dillerinde yayımlanıştı. 1821’e kadar giden zaman sürecinde, Kıbrıs Tarihinin önemli kesitlerine mercek tutarak altı tiyatro oyunu yazmış olan Sevil Emirzade, oyunları ve oyun kişileriyle ilgili olarak kitaplarında 100’e yakın belge ve fotoğrafa da yer vermiş bulunuyor.
 

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Belediye Başkanı Benli, yazar Emirzade’ye, tarihsel araştırmaya dayanarak yaptığı çalışmaların ardından tiyatro oyunlarını kaleme aldığı için teşekkür etti.
 

Benli, “Emirzade’nin gerçeklere dayanarak yazdığı oyunlarda rol alan tarihsel şahsiyetlerimizin de tanıtılması, heyecan vericidir, hatta onları da tanımak toplumsal özgüven duyma açısından çok önemlidir” ifadelerinde bulundu.
 

Emirzade, Benli’ye kitaplarını sunarken, 12 yıllık bir zaman sürecine yayılan bu projeyi tamamlayıp kitaplaştırabilmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Emirzade, Benli’nin tarihsel konulara ve sanata önem vermesinin “Gönyelililer ve yazarları açısından büyük anlam taşıdığını” ifade ederek, Benli’ye teşekkürlerini iletti.

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