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Yazar kasa fişiyle kadına yönelik şiddete karşı mesaj

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Denizli’de bir bakkal, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak için müşterilerine alışveriş sonrasında üzerinde “Kadına şiddete hayır” yazılı fiş vermeye başladı.
Yazar kasa fişiyle kadına yönelik şiddete karşı mesaj

Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1473 Sokak’ta bulunan bakkal dükkanını işleten Elvan Ünal, Emine Bulut cinayetinin ardından farkındalık yaratmak için dükkanındaki yazar kasa sisteminde değişiklik yaptı ve müşterilere alışverişten sonra verilen fişe, “Kadına şiddete hayır” yazılı not ekledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek veren Ünal şunları söyledi: “Emine Bulut cinayeti beni çok etkiledi. Ondan sonraki gün de Denizli’de bir kadın kocası tarafından yaralandı. Biz esnafız. Dışarıya çıkıp protesto yapma şansımız yok. Biz de fişlerimizin üzerine bu konuda dikkat çeken bir yazı yazmak istedik. Yazar kasamıza işlem yaparak, fişlerin üzerinde ‘Kadına şiddete hayır’ yazdırdık. Bu yaptığımız çalışmanın ardından çok olumlu tepkiler aldım. Görenler tebrik ediyor.”

Dükkandan alışveriş yapan Baki Köroğlu, uygulamayı beğendiğini, kadına şiddetin önüne geçilmesi için bu tür çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

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