Yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Türkiye’nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayatını kaybetti.
Şair ve yazar Muazzez Aruoba’nın oğlu olan Oruç Aruoba akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam etmişti.
Oruç Aruoba; Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Bashōgibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırmıştı.
Wittgenstein'ın eserlerini Türkçeye ilk kez Oruç Aruoba çevirmişti.
Metis Yayınları, Aruoba için başsağlığı mesajı yayımladı.
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