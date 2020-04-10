Yazar Sibel Köklü: Korona günlerinde annemi kaybettim; diğer hastalıklar unutuldu, hastalar mağdur oldu

Yazar Sibel Köklü, kanserle mücadele eden annesini Korona günlerinde kaybettiğini belirterek "Diğer hastalıklar unutuldu, hastalar mağdur oldu" dedi.

Twitter hesabından annesinin 14 yıldır kanserle mücadele ettiğini yazan Sibel Köklü, Koranvirüs salgını nedeniyle hastane ve yoğun bakımların dolu olduğunu bu nedenle annesinin son günlerini evde geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Köklü "Bu süreçte herkes koronaya odaklandı, diğer hastalıklar unutuldu, hastalar mağdur oldu" dedi.

Annesinin vefatının ardından cenaze işlemleriyle ilgili deneyimlerini de paylaşan Köklü, "Cami kapalıydı, selası okunmadı. İmam cübbe yerine koruyucu tulum ve maske takmıştı. Cenaze namazı gasilhane önünde kılındı.Hızlıca mezarlığa gidildi, aile ve yakın arkadaşlarla toplam 15 kişi uğurladık. Son günlerinde hastaneye götüremediğimiz için evde kırmızı reçete ilaçlarla ağrılarını dindirmeye çalıştık" diye yazdı.

Salgın nedeniyle normal sağlık hizmetlerinin aksadığına daha önce de virüs bilimci Prof. Dr. Selim Badur dikkati çekmişti.

Badur, salgın nedeniyle birçok hastanenin pandemi hizmetine girdiğini ancak insanların rutin sağlık sorunlarının göz ardı edildiğini ifade etmiş, Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni doğan çocukların rutin aşılarında düşüş olduğunu, Türkiye’de de çocuklara yapılması gereken kızamık gibi aşılar konusunda mağduriyet yaşadığına dair açıklamalar olduğunu belirtmişti.