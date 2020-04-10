  • BIST 96.471
  • Altın 362,598
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Yazar Sibel Köklü: Korona günlerinde annemi kaybettim; diğer hastalıklar unutuldu, hastalar mağdur oldu

» »
Yazar Sibel Köklü: Korona günlerinde annemi kaybettim; diğer hastalıklar unutuldu, hastalar mağdur oldu
Yazar Sibel Köklü: Korona günlerinde annemi kaybettim; diğer hastalıklar unutuldu, hastalar mağdur oldu

Yazar Sibel Köklü, kanserle mücadele eden annesini Korona günlerinde kaybettiğini belirterek "Diğer hastalıklar unutuldu, hastalar mağdur oldu" dedi. 

Twitter hesabından annesinin 14 yıldır kanserle mücadele ettiğini yazan Sibel Köklü, Koranvirüs salgını nedeniyle hastane ve yoğun bakımların dolu olduğunu bu nedenle annesinin son günlerini evde geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Köklü "Bu süreçte herkes koronaya odaklandı, diğer hastalıklar unutuldu, hastalar mağdur oldu" dedi. 

Annesinin vefatının ardından cenaze işlemleriyle ilgili deneyimlerini de paylaşan Köklü, "Cami kapalıydı, selası okunmadı. İmam cübbe yerine koruyucu tulum ve maske takmıştı. Cenaze namazı gasilhane önünde kılındı.Hızlıca mezarlığa gidildi, aile ve yakın arkadaşlarla toplam 15 kişi uğurladık. Son günlerinde hastaneye götüremediğimiz için evde kırmızı reçete ilaçlarla ağrılarını dindirmeye çalıştık" diye yazdı. 

Salgın nedeniyle normal sağlık hizmetlerinin aksadığına daha önce de virüs bilimci Prof. Dr. Selim Badur dikkati çekmişti.

Badur, salgın nedeniyle birçok hastanenin pandemi hizmetine girdiğini ancak insanların rutin sağlık sorunlarının göz ardı edildiğini ifade etmiş, Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni doğan çocukların rutin aşılarında düşüş olduğunu, Türkiye’de de çocuklara yapılması gereken kızamık gibi aşılar konusunda mağduriyet yaşadığına dair açıklamalar olduğunu belirtmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, 'Marx'ın Dönüşü' oyununu YouTube'da gösterime açtı: "Karantina günlerine Dostlar Tiyatrosunun armağanı"10 Nisan 2020 Cuma 17:11
  • Neonazi çetesinin lideri tutuklanamıyor çünkü 13 yaşında10 Nisan 2020 Cuma 16:58
  • ‘Corona’yı atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı: 21 gün uyutularak hastalığı yendim10 Nisan 2020 Cuma 16:00
  • Lady Gaga: 'Hepimiz aynı gemideyiz' ifadesi sahtekârca10 Nisan 2020 Cuma 15:25
  • Canlı hayvan yerken video çeken Koreli Youtuber’a tepki yağdı10 Nisan 2020 Cuma 15:20
  • Athena Gökhan'dan ölüm orucu açıklaması: Kulak vermeliyiz, Grup Yorum halkın sesidir!10 Nisan 2020 Cuma 15:06
  • Stephen King ‘corona’ nedeniyle kitabını değiştirmek zorunda kaldı09 Nisan 2020 Perşembe 21:07
  • Koronavirüs salgınının bitmesi için 70 kurban kestiler09 Nisan 2020 Perşembe 19:07
  • Çin: Koronavirüsü ABD Vuhan'a getirmiş olabilir, bize açıklama borçlu09 Nisan 2020 Perşembe 18:01
  • İsveç'te bir hastanenin talimatı tepki çekti: Yaşlıları yoğun bakıma almayın09 Nisan 2020 Perşembe 17:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti