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Yazar Yapıcıoğlu’nun “Leymosunlu” adlı kitabı, okurseverlerle buluşacak

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Yazar İbrahim Yapıcıoğlu’nun “Leymosunlu” adlı eserinin, cumartesi günü Girne Belediyesi Sanat Galerisinde tanıtımı yapılacak.
Yazar Yapıcıoğlu’nun “Leymosunlu” adlı kitabı, okurseverlerle buluşacak

Yazar İbrahim Yapıcıoğlu’nun “Leymosunlu” adlı eserinin, cumartesi günü Girne Belediyesi Sanat Galerisinde tanıtımı yapılacak.

Kitapseverlerle saat 14.30-17.00 saatleri arasında buluşacak aslen Limasollu olan yazar Yapıcıoğlu, 5’inci kitabında Limasol’u ve Limasol’da yaşayan insanların kültürlerini anlatıyor.

Yazar Yapıcıoğlu; eserinin, Limasolluların birbirlerini unutmamaları, eski hatıralarını, eskiden gelen kültürlerini ve nasıl yaşam düzeyleri olduğunu anlatan 500 sayfaya yakın bir kitap olduğunu belirtti.

Yazar, ayrıca Girne Belediyesi’ne koyduğu katkılardan ve gösterdiği yardımlardan dolayı teşekkürlerini de sundu.

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