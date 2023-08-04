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"Yazda İşin Hazır Projesi"  İşbirliği Protokolü imzalandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında, "Yazda İşin Hazır Projesi"  İşbirliği Protokolü imzalandı.
"Yazda İşin Hazır Projesi"  İşbirliği Protokolü imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen protokol törenine Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar imza koydu.

Protokol, yaz aylarında  hizmet sektöründe ( çevre, temizlik, vb.)  artan işgücü ihtiyacının, 16–22 yaş arasındaki KKTC vatandaşı öğrencilerden karşılanmasını amaçlıyor.

 Hayata geçirilen  "Yazda İşin Hazır Projesi" ile , 15 Haziran - 15 Eylül  tarihleri (her iki tarih de dahil) arasında;  çevre, temizlik başta olmak üzere hizmet  sektöründe gençler Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından istihdam edilerek, çalışma hayatında  tecrübe kazanmalarına   ve gelir elde etmelerine imkan sağlanıyor.

 Proje kapsamında, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği istihdam ettiği öğrencilerin Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne kayıtlarını yaparken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi,  istihdam edilen her öğrenci çalışan için yürürlükteki brüt asgari ücretin %40’ı oranında destek veriyor.

 

Protokol, 1 Temmuz 2023  ile 30 Haziran 2028 tarihleri arasında,  15 Haziran- 15 Eylül dönemlerinde,   beş yıl süreyle geçerli olacak.

 

Özçınar: "Yaz aylarında gençler hizmet sektörüne kazandırılarak sosyal güvenlik şemsiyesi  altında istihdam edilecek "

 Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, proje ile 16-22 yaş arasındaki KKTC vatandaşı gençlerin  yerel yönetimler tarafından  yaz aylarında hizmet sektörüne kazandırılacağını  ve sosyal güvenlik şemsiyesi altında istihdam edileceğini söyledi. Belediyelerin yaz aylarında  çevre ve temizlik alanında  genç işgücünden yararlandığını belirten Özçınar, genç işgücünün proje ile  kayıt altına alınmasının da önemine işaret etti.

  Özçınar, projenin  gençlerin moral ve motivasyonunu arttıracak önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, " Gençlerimizin başvuruları sürekli hale gelecek ve belediyeler de bu konuda bir işgücü yaratma  şansı bulmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Özçınar, projenin diğer bakanlıklara da örnek olmasını temenni ederek, yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile değil, farklı bakanlıklarla işbirliği yapılarak , projenin  genişletilebileceğini sözlerine ekledi.

Taçoy: "Gençlere yönelik teşvik  edici bir proje"

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy  ise konuşmasında,  devletin   yerel yönetimler ve özel sektörle işbirliği içinde  gençlere yeni fırsatlar  sunmak için  projeler hayata geçirdiğini ifade etti.

" 16-22 yaş arasındaki gençlerimiz, belediyelerde  yaz döneminde istihdam edilerek,  çevre  temizliği  başta olmak üzere hizmet sektöründe çalışarak hem iş hayatına alışacak hem de  içinde yaşadığı topluma daha temiz bir çevre bilinci aşılayacak." şeklinde konuşan Taçoy, turizm sezonunun canlandığı yaz aylarında  belediyelerin  görevlerini rahatlatması  ve gençlere gelecekte yeni istihdam olanakları  sunması bakımından  projenin   teşvik edici  olduğunu kaydetti.

 Taçoy: "Bu proje ile sadece gençler çalışır durumda olmayacak. Ülkeyi ziyaret edenler daha temiz bir çevre bulacak. Gençler belediyelerin çalışmalarına katkı koyacak." ifadelerini kullandı.

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