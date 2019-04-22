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Yazdan önce Güney Kıbrıs’ta ilk beşli görüşme

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Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, Ürdün ve Irak’ın katılımıyla meclis başkanları düzeyindeki ilk beşli toplantının yaz öncesinde Rum tarafında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Yazdan önce Güney Kıbrıs’ta ilk beşli görüşme

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, Ürdün ve Irak’ın katılımıyla meclis başkanları düzeyindeki ilk beşli toplantının yaz öncesinde Rum tarafında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Şilluris açıklamayı heyetiyle birlikte ziyaret etmekte olduğu Mısır’da, Mısır Meclis Başkanı Ali Abdel Aal ile makamında görüşmesi sonrasında yaptı.

Mısır Meclis Başkanı, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’indeki egemenlik haklarını kullanmasına” destek beyan ederek bu desteği, İslam İşbirliği Örgütü gibi Güney Kıbrıs’ın temsil edilmediği uluslararası mercilerde dile getirdiğine işaret etti.

Alihtia haberi “Yazdan Önce Kıbrıs’ta… Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün, Mısır ve Irak 5’li Görüşmesi” başlığıyla aktardı.

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