  • BIST 1.101
  • Altın 464,717
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1723 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Yazdığı çocuk kitabında tecavüzü meşrulaştıran ifadelere yer veren Musa Dinç tutuklandı

»
Yazdığı çocuk kitabında tecavüzü meşrulaştıran ifadelere yer veren Musa Dinç tutuklandı
Yazdığı çocuk kitabında tecavüzü meşrulaştıran ifadelere yer veren Musa Dinç tutuklandı

Yazdığı çocuk kitabında tecavüzü meşrulaştıran ifadelere yer veren ve hakkında soruşturma başlatılan Musa Dinç, tutuklandı.

Gül ve Düşün adlı çocuk kitabında yer alan ve tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine şüpheli Musa Dinç hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dinç'i evinde gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Musa Dinç, "Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak"

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Dışişleri'nden AB'ye tepki: Ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmek haddine değildir28 Ağustos 2020 Cuma 17:54
  • AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı: Tek taraflı eylemlerden kaçının28 Ağustos 2020 Cuma 17:09
  • Yunanistan Türkiye'ye yaptırım istiyor28 Ağustos 2020 Cuma 16:12
  • Türkiye Üniversitelerine Kayıtlar 31 Ağustos’ta Başlayacak28 Ağustos 2020 Cuma 13:28
  • Alman bakan mikrofonunun açık olduğunu unuttu: 'Türk tarafı görüşmelerde çok sertti'28 Ağustos 2020 Cuma 11:26
  • Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç: Başkentte pandemi hastanelerinde yatak kalmadı, hastalar kuyrukta bekliyor28 Ağustos 2020 Cuma 09:59
  • Oruç Reis çalışma alanında yeni NAVTEX ilanı27 Ağustos 2020 Perşembe 16:31
  • Akar'dan Yunanistan'a "Görüşme" Daveti27 Ağustos 2020 Perşembe 14:08
  • Hulusi Akar’dan Doğu Akdeniz mesajı: “Herkes bilmeli; Türkiye artık öznedir!”27 Ağustos 2020 Perşembe 11:02
  • Sıradan faşizm! Melek Mosso ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ dediği için sahneden indirildi!27 Ağustos 2020 Perşembe 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti