Yazdığı çocuk kitabında tecavüzü meşrulaştıran ifadelere yer veren Musa Dinç tutuklandı

Yazdığı çocuk kitabında tecavüzü meşrulaştıran ifadelere yer veren ve hakkında soruşturma başlatılan Musa Dinç, tutuklandı.
Gül ve Düşün adlı çocuk kitabında yer alan ve tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine şüpheli Musa Dinç hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dinç'i evinde gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Musa Dinç, "Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak"
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