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Yazık genç fidanlara da kıydılar

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Yazık genç fidanlara da kıydılar
KKTC diye isimlendirdiğimiz coğrafyada yakarak, keserek yok ettiğimiz yeşili katletmeye devam ediyoruz.

Taner ULUTAŞ

Piknik adı altında yaktığımız ateşi söndürmeden ağaçlık ağaçların bulunduğu bölgede bırakarak yangına neden olmamızın yanısıra keserek ve sökerek de ormanı yok etme işlemi sürdürülüyor. Girne – Değirmenlik Anayolunun Taşocakları Arapköy civarında birçok çam ve selvi fidanının sökülüp atıldığı belirtiliyor.

Ozan Nasipoğlu, Kanal T’de yayınlanan Ateş Hattı programına girerek yaptığı açıklamada, keserek, yakarak yok ettiğimiz ve bir avuç kalan ormanlarımızı yok etmeye devam ediyoruz. Özellikle ekilen genç fidanların sökülerek atılması gerçekten çok yazık dedi.

Ozan Nasipoğlu açıklamasına devamla, Taşocakları dağ yolu,Arapköy civarında sökülen ve atılan bir sürü çam ve selvi fidanı var. Bunlar henüz boy atmış ve gelişmekte olan fidanlar.Bunlar sökülüp atılıyor.Kimse bunları kazanmak için uğraşmıyor.Boyları 30 cm. - .100 cm arasındadır. Çalışmalar nedeniyle sökülen bu fidanlar bir başka yere ekilse sanırım tekrar büyür ve orman niteliğine kavuşur. Ama bunları kimse düşünmediği gibi yetkili merciler de umursamıyor ifadesinde bulundu.

genc-fidanlar.jpg

genc-fidanlar-yol-kenarinda.jpg

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