Yazımı Sıklıkla Karıştırılan 29 Sözcük ve Doğru Yazımları

"Dil yaşayan bir varlıktır" tabirini sürekli duyarız. Zaman içerisinde halkla doğrudan ilişkili olarak gelişmesi ve kendi kendini güncellemesi sebebiyle bu kalıp kullanılır. Dilin sürekli gelişmesi zaman zaman hataların oluşmasına da ön ayak oluyor. Biz de bu yazımızda sizler için yazımı karıştırılan 29 sözcüğü yanlış ve doğru hâlleriyle derledik.

yalnış (yanlış) - yanlış (doğru)

arkaplan (yanlış) – arka plan (doğru)

haftasonu (yanlış) – hafta sonu (doğru)

mahsül (yanlış) – mahsul (doğru)

herkez (yanlış) - herkes (doğru)

gökbilim (yanlış) – gök bilim (doğru)

kamu oyu (yanlış) – kamuoyu (doğru)

süre gelen (yanlış) – süregelen (doğru)

örtpas (yanlış) – örtbas (doğru)

köpekbalığı (yanlış) – köpek balığı (doğru)

altyazı (yanlış) – alt yazı (doğru)

rasgele (yanlış) - rastgele (doğru)

devredışı (yanlış) – devre dışı (doğru)

itibariyle (yanlış) – itibarıyla (doğru)

yer yüzü (yanlış) – yeryüzü (doğru)

hanım efendi (yanlış) – hanımefendi (doğru)

kanpanya (yanlış) – kampanya (doğru)

önizleme (yanlış) – ön izleme (doğru)

kareografi (yanlış) – koreografi (doğru)

usül (yanlış) – usul (doğru)

deyinmek (yanlış) – değinmek (doğru)

küpür (yanlış) – kupür (doğru)

gardolap (yanlış) – gardırop (doğru)

işbirliği (yanlış) – iş birliği (doğru)

aç gözlü (yanlış) – açgözlü (doğru)

farketmek (yanlış) – fark etmek (doğru)

zaafiyet (yanlış) – zafiyet (doğru)

propoganda (yanlış) – propaganda (doğru)

an be an (yanlış) - anbean (doğru)​

Günlük konuşmalarda çok da önemli olmasa da iş resmi görüşmelere geldiğinde bu ve bunlar gibi yazım hatalarını yapmamak, cümleleri ve kelimeleri olabildiğince doğru ve düzgün kullanmak gerekiyor. Sözcüklerin en güncel ve doğru yazımlarını görmek içinse Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlüğü'ne gidip, istediğiniz kelime için buradan arama yapabilirsiniz.