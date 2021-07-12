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Yazın Doğru Beslenmeyen Çocuklarda Kilo Sorunları Artıyor!

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Yaz aylarıyla birlikte tatil dönemine giren çocukların beslenme düzeni de değişiyor. Daha fazla abur cubur, şekerli, yağlı besinler tüketen çocuklarda kilo artışı, beslenme yetersizliği gibi sorunlar görülebiliyor.
Yazın Doğru Beslenmeyen Çocuklarda Kilo Sorunları Artıyor!

Yaz aylarıyla birlikte tatil dönemine giren çocukların beslenme düzeni de değişiyor. Daha fazla abur cubur, şekerli, yağlı besinler tüketen çocuklarda kilo artışı, beslenme yetersizliği gibi sorunlar görülebiliyor.

Beslenme, her dönemde ve herkes için sağlık adına önem taşıyor. Ancak doğru beslenme, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkileyeceği için çocukluk döneminde kazanılan olumlu beslenme alışkanlıkları ekstra önem taşıyor. Yaz aylarında artan sıcaklıkla ve tatil dönemine girilmesiyle çocukların beslenme düzeni değişebiliyor.

ÇOCUKLARA ŞEKERLİ MEŞRUBATLAR YERİNE EV YAPIMI LİMONATA İÇİRİN

Öncelikle okul döneminden tatil dönemine geçildiğinde kahvaltı yapmak farklı nedenlerle önemsenmeyip atlanabiliyor. Ancak fiziksel ve zihinsel performans açısından güne dengeli ve yeterli bir kahvaltıyla başlamak gerekiyor. Kahvaltının mutlaka makro besin öğelerinden protein, karbonhidrat ve yağ; mikro besin öğelerinden vitamin ve mineralleri yeterli bir şekilde içermesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Fidan, “Bu besin öğelerini bir kahvaltı tabağı örneği ile açıklayacak olursak; yumurta, peynir, süt tam tahıllı ekmekler, zeytin, ceviz, bol yeşillik, mevsim meyveleri şeklinde olabilir. Bu besinlerin tüketim miktarları çocuğunuzun yaşına, boy ve kilosuna, aktivite durumuna göre değişecektir. Yeterli su tüketimine de dikkat edilmelidir. Özellikle dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise yeterli su tüketimidir. Sıcaklık nedeniyle vücudun sıvı ihtiyacı artacağından çocuklarımızın günlük en az 8-10 bardak su tüketmesi gerekir. Bu dönemde çocuklar serinlemek için hazır basit şekerli meşrubatları tüketmek isteyebilir. Buradaki gereksiz kalori alımının, buna bağlı olarak kilo artışının ve kalitesiz besin öğesi içeriğinin önüne geçmek adına bu tarz şekerli içecekleri sınırlandırmalıdır. Bu tarz içecekler yerine porsiyonunda taze meyve veya kendi yaptığınız şeker ilavesiz soğuk komposto, ev yapımı limonata gibi içeceklerden faydalanabilirsiniz” diyor.

ÇOCUKLARIN EN SEVDİĞİ ABUR CUBURLARIN SAĞLIKLI HALLERİNİ HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

Çocuklarda dikkat etmemiz gereken diğer bir hususun kontrolsüz abur cubur tüketimi olduğunu anlatan Diyetisyen Duygu Derya Fidan, aşırı şekerli, yüksek yağlı paketli abur cuburların sürekli ve kontrolsüz bir şekilde tüketildiğinde çocuklarda kilo artışı, büyüme geriliği ve beslenme yetersizliği gibi problemlere yol açabildiğinin altını çıkıyor. Fidan, çocuklara “Hiç tüketmeyeceksin” diye keskin yasaklar koymak yerine, miktar azaltılıp bu besinlere sınır getirmesi gerektiğini belirtiyor. Çocukların sevdiği abur cuburların daha sağlıklı hallerini evde yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Dyt. Fidan “Örneğin; evde az yağlı patatesten cips, kakao ve baldan çikolata, yulaftan kurabiye yapabilirsiniz. Unutmayalım, çocuklar hangi besine ve damak tadına alışırsa hep o besini isteyecektir” diyor.

AÇIKTA SATILAN BESİNLERİ TÜKETMEYİN

Yaz aylarında görülen önemli problemlerden birinin gıda zehirlenmeleri olduğunu hatırlatan Diyetisyen Fidan, şöyle devam ediyor: “Çocukların açıkta satılan, bozulmaya elverişli, uygun saklama koşulunda saklanmamış besinleri tüketmemesi gerekiyor. Yaz aylarında gıda zehirlenmeleri ve artan sıcaklıklara bağlı olarak çocuklarda ishal ve enefeksiyon problemi sık görülebilir. Bu durumda vücut sıvı kaybedeceğinden, bolca su desteği sağlanmalıdır.” Dyt. Fidan, beslenme kadar fiziksel hareketin önemine de dikkat çekiyor. Yaz boyunca çocukları bisiklet, yüzme, futbol, voleybol gibi seveceği bir aktiviteye yönlendirmenin hem çocuğun gelişimine destek sağlayacağının hem de kontrolsüz kilo artışının önüne geçeceğinin altını çizen Dyt. Fidan, bu tür aktivitelerin mental olarak da çocukların psikolojisine iyi geldiğini söylüyor.

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